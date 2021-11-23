Укр

Россиянин повесился в самолете после отдыха в Египте: подробности

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Самолет Новость обновлена 23 ноября 2021, 09:37
Самолет

Тело мужчины вернули домой в багажном отсеке.

В самолете, который летел из Египта в Роccию произошла трагедия — один из пассажиров свел счеты с жизнью. Он повесился в туалете самолета. 

Об этом сообщает телеграм-канал Shot. 

Как сообщается, 48-летний самарец проводил отпуск в Шарм-еш-Шейхе в одиночку. Он работал автомехаником, дома мужчину ждала супруга. На связь с родными выходил, рассказывал, что отравился. В самолете почти сразу ушел в туалет. 

Когда спустя четверть часа он не вернулся, стюардессы забили тревогу. Щеколда туалета была заблокирована. С помощью пассажиров удалось демонтировать дверь, тогда и обнаружили тело. 

На борту были врачи, ему пытались оказать помощь, но безуспешно. Самолет летевший в Сибирь экстренно сел в Каире. Прибывшая скорая констатировала смерть. Тело поместили в багажный отсек и отвезли на родину. Из-за трагедии самолет задержался на пять часов. 

Пассажиры сообщили, что он вел себя необычно перед посадкой — разговаривал сам с собой. Родственники умершего автомеханика рассказали, что у него были проблемы с психическим состоянием после ДТП в Таиланде. 

Ранее "Телеграф" писал о массовых жертвах в Болгарии — автобус с туристами попал в ДТП, более 40 человек сгорели заживо.

Теги:
#Египет #РФ #Турист #Самоубийство
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