Полсотни туристов сгорели в автобусе заживо: появились первые фото и подробности аварии в Болгарии

Идентифицировать погибших пока не удалось.

Во время пожара в автобусе в Болгарии выжили семь человек, среди них — несовершеннолетняя девушка. Тела пассажиров, погибших в автобусе тяжело идентифицировать — транспорт ехал в составе туристической группы, и пассажиры могли перемещаться из автобуса в автобус.

Об этом сообщает болгарское агентство Bgnes.

Тела пассажиров будут идентифицироваться по ДНК из-за того, что они сильно обгорели. Сообщается, что перед аварией автобус заезжал на заправку и в него могли пересесть другие люди. По первоначальным данным погибли 46 человек, 12 из них дети. Семеро пострадавших в больнице — они выпрыгивали из окон, поскольку двери были заблокированы. У них ожоги и рваные раны, у одной женщины сломано бедро. Трагедия произошла ранним утром близ Боснека.

Участок дороги находится под уклоном — автобус врезался в ограждение на трассе. На месте аварии находится болгарский премьер Стефан Янев. Он сообщил, что возгорание могло начаться из-за столкновения. Рассматриваются также и другие версии. Четыре автобуса ехали в Скопье. Македонские туристы возвращались после поездки в Стамбул. Премьер Северной Македонии едет на место трагедии.

Причину трагедии установит следствие. Рассматриваются две основные версии — ошибка водителя и техническая неисправность автобуса.

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