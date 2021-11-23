Росіянин повісився у літаку після відпочинку в Єгипті: подробиці

Тіло чоловіка повернули додому у багажному відсіку.

У літаку, який летів з Єгипту до Росії, сталася трагедія — один з пасажирів звів рахунки з життям. Він повісився у туалеті літака.

Про це повідомляє телеграм-канал Shot.

Як повідомляється, 48-річний самарець проводив відпустку в Шарм-еш-Шейху наодинці. Він працював автомеханіком, вдома на чоловіка чекала дружина. На зв’язок із рідними виходив, розповідав, що отруївся. У літаку майже одразу пішов у туалет.

Коли за чверть години він не повернувся, стюардеси забили на сполох. Клямка туалету була заблокована. За допомогою пасажирів удалося демонтувати двері, тоді й виявили тіло.

На борту були лікарі, йому намагалися допомогти, але без успіху. Літак, що летів до Сибіру, екстрено сів у Каїрі. Швидка констатувала смерть. Тіло помістили у багажний відсік та відвезли на батьківщину. Через трагедію літак затримався на п’ять годин.

Пасажири повідомили, що він поводився незвично перед посадкою – розмовляв сам із собою. Родичі померлого автомеханіка розповіли, що той мав проблеми з психічним станом після ДТП у Таїланді.

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