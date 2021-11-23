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Півсотні туристів згоріли в автобусі живцем: з’явилися перші фото та подробиці аварії в Болгарії

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Згорілий автобус Новина оновлена 23 листопада 2021, 09:13
Згорілий автобус

Ідентифікувати загиблих наразі не вдалося.

Під час пожежі в автобусі в Болгарії вижили семеро людей, серед них неповнолітня дівчина. Тіла пасажирів, які загинули в автобусі, важко ідентифікувати — транспорт їхав у складі туристичної групи, і пасажири могли переміщатися з автобуса до автобуса.

Про це повідомляє болгарська агенція Bgnes.

Тіла пасажирів ідентифікуватимуться за ДНК через те, що вони сильно обгоріли. Повідомляється, що перед аварією автобус заїжджав на заправку, і в нього могли пересісти інші люди. За початковими даними, загинули 46 людей, 12 з них діти. Семеро постраждалих у лікарні — вони вистрибували з вікон, оскільки двері були заблоковані. У них опіки та рвані рани, у однієї жінки зламано стегно. Трагедія сталася рано вранці поблизу Боснека.

Ділянка дороги знаходиться під ухилом — автобус врізався в огорожу на трасі. На місці аварії перебуває болгарський прем’єр Стефан Янєв. Він повідомив, що спалах міг початися через зіткнення. Розглядаються також інші версії. Чотири автобуси їхали до Скоп’є. Македонські туристи поверталися після поїздки до Стамбула. Прем’єр Північної Македонії їде на місце трагедії.

Причину трагедії встановить слідство. Розглядаються дві основні версії – помилка водія та технічна несправність автобуса.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії вибухнув житловий будинок з дітьми.

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#Туристи #Болгарія #ДТП
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