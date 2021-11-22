У Росії вибухнув житловий будинок з дітьми: подробиці та відео

Внаслідок вибуху в Махачкалі загинула щонайменше одна людина

На півдні Росії — у Махачкалі — 22 листопада стався вибух у житловому будинку, в якому в цей момент були діти.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, НП сталася у двоповерховому приватному будинку на Амет-Хана Султана. На момент виходу новини встановлено, що вибухнув побутовий газ, після чого почалася сильна пожежа.

З-під уламків витягли 5 людей — трьох дітей та двох дорослих. Один із них помер — особистість встановлюється. Усі діти перебувають у ЦРЛ із опіками. За життя жінки зараз борються медики: у неї обпалено 90% тіла.

Гасіння пожежі та пошук можливих постраждалих триває.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про жахливу загибель 4 маленьких дітей у Хмельницькій області, молодшому з яких не було й року. Поки в країні обговорювали цю подію, з’ясувалося, що за схожих обставин тієї ж ночі жертвами чадного газу стали ще четверо дітей, але вже разом із батьками. Ця трагедія сталася у селі Мар’янівка Вінницької області.

Також ми писали, що у Києві пожежа охопила житлову шістнадцятиповерхівку у Святошинському районі. Мешканців будинку довелося масово евакуювати.