Угоріли уві сні: на Вінниччині загинули батьки з 4-ма дітьми

В Україні в одну ніч у двох селах на пожежах загинули діти у багатодітних сім’ях

Про те, що в селі Медисівка колишнього Теофіпольського району Хмельницької області через пічку в дитячій спальні загинули четверо неповнолітніх дітей, стало відомо зранку четверга, 18 листопада.

Вчаділи від диму дорослі і діти

Поки в країні обговорювали цю подію, з’ясувалося, що за схожих обставин тієї ж ночі жертвами чадного газу стали ще четверо дітей, але вже разом із батьками. Ця трагедія сталася у селі Мар’янівка Хмельницького району Вінницької області.

Тут мешкала багатодітна сім’я

Тієї ночі старший син багатодітної родини, 14-річний підліток, ночував у бабусі. А повернувшись додому, виявив усіх своїх рідних без ознак життя, спочатку вирішивши, що вони сплять. Але у квартирі було чорно від кіптяви. У поліцію зателефонувала і повідомила про те, що сталося, староста села.

У будинку – чорним-чорно

У кімнатах житлового будинку співробітники поліції виявили мертвими 44-річного чоловіка, 34-річну жінку та чотирьох дітей 11-ти, 10-ти, 8-ми та 7-ми років. Сім’я була безнапасною, тримала велике господарство.

На розетці – ізолятора

Фахівці Національної поліції та дослідно-випробувальної лабораторії ДСНС, які працювали на місці події, ймовірною причиною загибелі людей назвали отруєння продуктами горіння: вогнище займання знаходилося на кухні. Згідно з попередніми висновками експертизи, несправним був подовжувач, що веде до розетки.

Обставини трагедії продовжать з’ясовувати у рамках відкритого кримінального провадження за п. 1, 2, ч. 2, ст. 115 Кримінального Кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

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