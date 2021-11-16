Пожежа у Харкові: будинок обіцяють відновити за гроші міста

Мешканці постраждалого будинку на час ремонту житимуть у родичів, друзів та у соціальному готелі.

У Харкові пошкоджену пожежею будівлю у центрі міста відремонтують за рахунок міського бюджету. Нагадаємо, 16 листопада спалахнув дах і кілька верхніх поверхів у житловій багатоповерхівці на вулиці Культури, 10. Будівля старовинна — 1935 року споруди і в ній були дерев’яні перекриття.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

На ліквідацію пожежі, яка охопила дах та два останні поверхи у шестиповерхівці на п’ять під’їздів, спрямували понад 60 фахівців. Найсильніше постраждали два під’їзди — четвертий та п’ятий. У них вогнем пошкоджені 30 квартир, а вода залила житлові приміщення аж до першого поверху.

Суму збитків встановлюють, насамперед ремонтуватимуть покрівлю — у постраждалих квартирах мешкає 70 осіб. Наразі вони розміщені у рідних або в соціальному готелі (10 осіб). Ці витрати міськрада також взяла на себе, постраждалим запропонували медичну та психологічну допомогу.

Семеро мешканців на пожежі вивели з квартир рятувальники — вони не могли покинути приміщення через дим.

У будинку наразі не відновили подачу газу. У перших трьох під’їздах уже включили опалення, електроенергію та холодну воду. Зазначимо, що причину пожежі ще не встановлено — поліція відкрила кримінальну справу через порушення пожежної безпеки.

Раніше "Телеграф" писав, що в будинку для літніх людей у Дніпрі замкнуло електропроводку — на пожежі загинули п’ять жінок.