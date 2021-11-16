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У Харкові майже вісім годин гасили житловий будинок (фото та відео пожежі)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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До місця пожежі було важко проїхати через припарковані авто Новина оновлена 16 листопада 2021, 09:01
До місця пожежі було важко проїхати через припарковані авто

За останніми даними, площа пожежі склала близько 500 квадратних метрів.

Для харківських пожежників ніч на 16 листопада пройшла неспокійно – у центрі міста горіло кілька будівель старої забудови. Масштабна пожежа сталася на вулиці Культури, 10 – спалахнув дах та верхній поверх житлової багатоповерхівки.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій регіону.

Пожежники розповіли, що врятували сімох людей, ще шести допомогли евакуюватися. Серед тих, кому допомогли пожежники – двоє дітей та людина з інвалідністю.

На гасінні пожежі задіяли 14 автоцистерн
На гасінні пожежі задіяли 14 автоцистерн
Дах, що спалахнув, гасили з автодрабин
Дах, що спалахнув, гасили з автодрабин

У соцмережах повідомляють, що людей було заблоковано у квартирах через дим і вони не могли вибратися самостійно. Зазначається, що із квартир встигли забрати навіть хатніх тварин.

Інформація про пожежу почала з’являтися у соцмережах після першої години ночі. Саме загоряння зафіксували після опівночі – о 00:38 інформація надійшла до рятувальників. Масштабну пожежу було видно здалеку.

Вже ближче до третьої ранку повідомили, що вогонь перекинувся на квартири останнього поверху шестиповерхівки. Складність гасіння в тому, що старі будинки мають дерев’яні перекриття і багато порожнеч. Перекриття прогоріли та почали обвалюватися.

Локалізувати пожежу вдалося ближче до чотирьох — ДСНС повідомили про стримування вогню о 3:42. На гасіння пожежі задіяли 24 спецмашини, з яких шість автодрабин, і понад 60 пожежників.

Остаточно загасити пожежу вдалося лише о восьмій ранку. За інформацією вирішується питання з тимчасовим розселенням людей з постраждалого будинку.

Місце пожежі на карті
Місце пожежі на карті

Одночасно з пожежею на Культури спалахнула також будівля за кілька кілометрів — на вулиці Чернишевській, 88.

Раніше "Телеграф" писав, що під Одесою частково вигоріла база відпочинку у Грибівці.

Теги:
#Пожежа #Харків #ГСЧС
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