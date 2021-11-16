Укр

В Харькове почти восемь часов тушили жилой дом (фото и видео пожара)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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К месту пожара было тяжело проехать из-за припаркованных авто Новость обновлена 16 ноября 2021, 09:01
К месту пожара было тяжело проехать из-за припаркованных авто

По последним данным площадь пожара составила около 500 квадратных метров. 

Для харьковских пожарных ночь на 16 ноября прошла неспокойно — в центре города горели несколько зданий старой застройки. Масштабный пожар произошел на улицы Культуры, 10 — вспыхнула крыша и верхний этаж жилой многоэтажки. 

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям региона. 

Пожарные рассказали, что спасли семерых человек, еще шести помогли эвакуироваться. Среди тех, кому помогли пожарные — двое детей и человек с инвалидностью. 

На тушении пожара задействовали 14 автоцистерн
На тушении пожара задействовали 14 автоцистерн
Вспыхнувшую крышу тушили с автолестниц
Вспыхнувшую крышу тушили с автолестниц

В соцсетях сообщают, что люди были заблокированы в квартирах из-за дыма и не могли выбраться самостоятельно. Отмечается, что из квартир успели забрать даже домашних животных.

 

Информация о пожаре начала появляться в соцсетях после часа ночи. Само загорание зафиксировали после полуночи — в 00:38 информация поступила спасателям. Масштабный пожар было видно издалека.

Уже ближе к трем утра сообщили, что огонь перекинулся на квартиры последнего этажа шестиэтажки. Сложность тушения в том, что у старых домов деревянные перекрытия и много пустот. Перекрытия прогорели и начали обваливаться. 

Локализировать пожар удалось ближе к четырем — ГСЧС сообщили о сдерживании огня в 3:42. На тушение пожара задействовали 24 спецмашины, из которых шесть автолестниц, и более 60 пожарных. 

Окончательно потушить пожар удалось только в восемь утра. По имеющейся информации решается вопрос с временным расселением людей из пострадавшего дома. 

Место пожара на карте
Место пожара на карте

Одновременно с пожаром на Культуры загорелось также здание в нескольких километрах — на улице Чернышевской, 88. 

Ранее "Телеграф" писал, что под Одессой частично выгорела база отдыха в Грибовке.

Теги:
#Пожар #Харьков #ГСЧС
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