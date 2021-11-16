Под Одессой сгорела база отдыха: пожар тушили несколько часов (фото, видео)
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На тушение пожара направили 40 пожарных.
На Одесчине в ночь на 16 ноября частично сгорела база отдыха "Лаванда" в селе Грибовка.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям региона.
Спасателей вызвали после девяти вечера, когда пожарные прибыли на место, двухэтажное деревянное здание уже полыхало. В ГСЧС рассказали, что загасить его было тяжело из-за сильного ветра.
На спасение имущества направили сорок пожарных и восемь спецавтомобилей. В результате инцидента никто не пострадал.
Деревянный дом во время пожара сгорел дотла, огонь частично перекинулся на два соседних здания. В них сгорели крыша и несколько комнат.
Чтобы потушить возгорание пожарные качали воду из спецводоема возле базы и подвозили от реки Барабой. Она протекает через Грибовку и впадает в Черное море.
На тушение пожара понадобилось несколько часов — полностью ликвидировать возгорание удалось только к 01:17 вторника. Курорт находится в 35 километрах от областного центра.
Сообщается также, что площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
Ранее "Телеграф" писал о масштабном пожаре под Днепром — на рынке вспыхнули ломбард, кафе и несколько магазинов.
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