Под Одессой сгорела база отдыха: пожар тушили несколько часов (фото, видео)

На тушение пожара направили 40 пожарных.

На Одесчине в ночь на 16 ноября частично сгорела база отдыха "Лаванда" в селе Грибовка.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям региона.

Спасателей вызвали после девяти вечера, когда пожарные прибыли на место, двухэтажное деревянное здание уже полыхало. В ГСЧС рассказали, что загасить его было тяжело из-за сильного ветра.

Загорелось несколько зданий

Одно из зданий полностью выгорело

На спасение имущества направили сорок пожарных и восемь спецавтомобилей. В результате инцидента никто не пострадал.

Пожарные расчеты работают на месте возгорания

Деревянный дом во время пожара сгорел дотла, огонь частично перекинулся на два соседних здания. В них сгорели крыша и несколько комнат.

Чтобы потушить возгорание пожарные качали воду из спецводоема возле базы и подвозили от реки Барабой. Она протекает через Грибовку и впадает в Черное море.

Площадь возгорания составила несколько сот метров

На тушение пожара понадобилось несколько часов — полностью ликвидировать возгорание удалось только к 01:17 вторника. Курорт находится в 35 километрах от областного центра.

Место пожара на карте

Сообщается также, что площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Ранее "Телеграф" писал о масштабном пожаре под Днепром — на рынке вспыхнули ломбард, кафе и несколько магазинов.