Укр

Под Одессой сгорела база отдыха: пожар тушили несколько часов (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Пожар в "Лаванде" Новость обновлена 16 ноября 2021, 07:30
Пожар в "Лаванде"

На тушение пожара направили 40 пожарных.

На Одесчине в ночь на 16 ноября частично сгорела база отдыха "Лаванда" в селе Грибовка. 

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям региона. 

Спасателей вызвали после девяти вечера, когда пожарные прибыли на место, двухэтажное деревянное здание уже полыхало. В ГСЧС рассказали, что загасить его было тяжело из-за сильного ветра. 

Загорелось несколько зданий
Загорелось несколько зданий
Одно из зданий полностью выгорело
Одно из зданий полностью выгорело

На спасение имущества направили сорок пожарных и восемь спецавтомобилей. В результате инцидента никто не пострадал.

Пожарные расчеты работают на месте возгорания
Пожарные расчеты работают на месте возгорания

Деревянный дом во время пожара сгорел дотла, огонь частично перекинулся на два соседних здания. В них сгорели крыша и несколько комнат. 

Чтобы потушить возгорание пожарные качали воду из спецводоема возле базы и подвозили от реки Барабой. Она протекает через Грибовку и впадает в Черное море. 

Площадь возгорания составила несколько сот метров
Площадь возгорания составила несколько сот метров

На тушение пожара понадобилось несколько часов — полностью ликвидировать возгорание удалось только к 01:17 вторника. Курорт находится в 35 километрах от областного центра. 

Место пожара на карте
Место пожара на карте

Сообщается также, что площадь возгорания составила 300 квадратных метров. 

Ранее "Телеграф" писал о масштабном пожаре под Днепром — на рынке вспыхнули ломбард, кафе и несколько магазинов.

Теги:
#Пожар #Одесская область #Грибовка
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