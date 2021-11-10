Под Днепром огонь сжег 700 квадратных метров рынка: впечатляющие фото и видео

Возгорание тушили четыре пожарных расчета.

В Каменском Днепропетровской области утро началось с масштабного пожара, который удалось погасить к 10:29.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям региона.

Про пожар спасателям сообщили в 7:46. Пожар заметили на крыше здания на бульваре Строителей. Вскорости огонь перекинулся на соседние помещения — ломбард, магазин поддержанной одежды (секонд-хенд) и кафе. ЧП произошло в Днепровском районе города.

Место пожара на карте

Пожар охватил сразу несколько помещений Огонь охватил непродовольсвенный магазин Пламя распространилось на соседние здания

Общая площадь загорания составила около 700 квадратных метров. Очевидцы сообщают, что клубы дыма были видны издалека.

На тушении пожара были задействованы четыре пожарно-спасательные части. Это 37 сотрудников ГСЧС и 8 единиц техники.

Локализовать огонь удалось за час, тогда как полностью погасить — спустя почти три с момента возгорания.

Пожарный тушит горящую конструкцию На месте работали 4 пожарных расчета Огонь охватил несколько помещений На тушение пожара направили 37 спасателей

Пострадавших и погибших спасатели не обнаружили.

Ранее "Телеграф" писал про пожар на территории Киево-Печерской лавры, там загорелся второй этаж и крыша в иконописной мастерской. В результате пострадали три человека. Во время тушения пожара на журналиста, работавшего на месте происшествия, напали священники и пытались забрать телефон.