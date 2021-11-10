Под Днепром огонь сжег 700 квадратных метров рынка: впечатляющие фото и видео
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Возгорание тушили четыре пожарных расчета.
В Каменском Днепропетровской области утро началось с масштабного пожара, который удалось погасить к 10:29.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям региона.
Про пожар спасателям сообщили в 7:46. Пожар заметили на крыше здания на бульваре Строителей. Вскорости огонь перекинулся на соседние помещения — ломбард, магазин поддержанной одежды (секонд-хенд) и кафе. ЧП произошло в Днепровском районе города.
Общая площадь загорания составила около 700 квадратных метров. Очевидцы сообщают, что клубы дыма были видны издалека.
На тушении пожара были задействованы четыре пожарно-спасательные части. Это 37 сотрудников ГСЧС и 8 единиц техники.
Локализовать огонь удалось за час, тогда как полностью погасить — спустя почти три с момента возгорания.
Пострадавших и погибших спасатели не обнаружили.
Ранее "Телеграф" писал про пожар на территории Киево-Печерской лавры, там загорелся второй этаж и крыша в иконописной мастерской. В результате пострадали три человека. Во время тушения пожара на журналиста, работавшего на месте происшествия, напали священники и пытались забрать телефон.