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Під Одесою згоріла база відпочинку: пожежу гасили кілька годин (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Пожежа у "Лаванді" Новина оновлена 16 листопада 2021, 07:30
Пожежа у "Лаванді"

На гасіння пожежі спрямували 40 пожежників.

На Одещині в ніч проти 16 листопада частково згоріла база відпочинку "Лаванда" у селі Грибівка.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій регіону.

Рятувальників викликали після дев’ятої вечора, коли пожежники прибули на місце, двоповерховий дерев’яний будинок вже палав. У ДСНС розповіли, що загасити його було важко через сильний вітер.

Зайнялося кілька будівель
Зайнялося кілька будівель
Одна з будівель повністю вигоріла
Одна з будівель повністю вигоріла

На порятунок майна направили сорок пожежників та вісім спецавтомобілів. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Пожежні розрахунки працюють на місці займання
Пожежні розрахунки працюють на місці займання

Дерев’яний будинок під час пожежі згорів вщент, вогонь частково перекинувся на дві сусідні будівлі. У них згоріли дах та кілька кімнат.

Щоб згасити спалах пожежники качали воду зі спецводойми біля бази та підвозили від річки Барабой. Вона протікає крізь Грибівку та впадає у Чорне море.

Площа спалаху склала кілька сотень метрів
Площа спалаху склала кілька сотень метрів

На гасіння пожежі знадобилося кілька годин — повністю ліквідувати спалах вдалося лише до 01.17 вівторка. Курорт знаходиться за 35 кілометрів від обласного центру.

Місце пожежі на карті
Місце пожежі на карті

Повідомляється також, що площа займання становила 300 квадратних метрів.

Раніше "Телеграф" писав про масштабну пожежу під Дніпром — на ринку спалахнули ломбард, кафе та кілька магазинів.

Теги:
#Пожежа #Одеська область #Грибівка
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