Під Дніпром вогонь спалив 700 квадратних метрів ринку: вражаючі фото та відео
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Загоряння гасили чотири пожежні розрахунки.
У Кам’янському Дніпропетровській області ранок розпочався з масштабної пожежі, яку вдалося погасити до 10:29.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій регіону.
Про пожежу рятувальникам повідомили о 7:46. Вогонь помітили на даху будівлі на бульварі Будівельників. Невдовзі вогонь перекинувся на сусідні приміщення — ломбард, магазин одягу (секонд-хенд) та кафе. НП сталася у Дніпровському районі міста.
Загальна площа загоряння становила близько 700 квадратних метрів. Очевидці повідомляють, що клуби диму було видно здалеку.
До гасіння пожежі долучились чотири пожежно-рятувальні частини. Це 37 співробітників ДСНС та 8 одиниць техніки.
Локалізувати вогонь вдалося за годину, тоді як повністю погасити — майже через три з моменту займання.
Постраждалих та загиблих рятувальники не виявили.
Раніше "Телеграф" писав про пожежу на території Києво-Печерської лаври, там спалахнув другий поверх і дах в іконописній майстерні. В результаті постраждали троє людей. Під час гасіння пожежі на журналіста, який працював на місці події, напали священники та намагалися забрати телефон.
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