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Під Дніпром вогонь спалив 700 квадратних метрів ринку: вражаючі фото та відео

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Приміщення охоплені вогнем. Новина оновлена 10 листопада 2021, 11:24
Приміщення охоплені вогнем.

Загоряння гасили чотири пожежні розрахунки.

У Кам’янському Дніпропетровській області ранок розпочався з масштабної пожежі, яку вдалося погасити до 10:29.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій регіону.

Про пожежу рятувальникам повідомили о 7:46. Вогонь помітили на даху будівлі на бульварі Будівельників. Невдовзі вогонь перекинувся на сусідні приміщення — ломбард, магазин одягу (секонд-хенд) та кафе. НП сталася у Дніпровському районі міста.

Місце пожежі на карті
Місце пожежі на карті
Пожежа охопила одразу кілька приміщень
Пожежа охопила одразу кілька приміщень
Вогонь охопив непродовольчий магазин
Вогонь охопив непродовольчий магазин
Полум’я поширилося на сусідні будівлі
Полум’я поширилося на сусідні будівлі

Загальна площа загоряння становила близько 700 квадратних метрів. Очевидці повідомляють, що клуби диму було видно здалеку.

До гасіння пожежі долучились чотири пожежно-рятувальні частини. Це 37 співробітників ДСНС та 8 одиниць техніки.

Локалізувати вогонь вдалося за годину, тоді як повністю погасити — майже через три з моменту займання.

Пожежник гасить палаючу конструкцію
Пожежник гасить палаючу конструкцію
На місці працювали 4 пожежні розрахунки
На місці працювали 4 пожежні розрахунки
Вогонь охопив кілька приміщень
Вогонь охопив кілька приміщень
На гасіння пожежі направили 37 рятувальників
На гасіння пожежі направили 37 рятувальників

Постраждалих та загиблих рятувальники не виявили.

Раніше "Телеграф" писав про пожежу на території Києво-Печерської лаври, там спалахнув другий поверх і дах в іконописній майстерні. В результаті постраждали троє людей. Під час гасіння пожежі на журналіста, який працював на місці події, напали священники та намагалися забрати телефон.

Теги:
#Пожежа #Дніпропетровська область #Кам'янське
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