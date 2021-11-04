Зайнялася Києво-Печерська лавра: перші подробиці (відео)

Пожежники вже прибули на місце.

Після пожежі в костелі святого Миколая в Києві столиця може втратити ще одну пам’ятку — спалахнула Києво-Печерська лавра.

Про це повідомляє Телеграм-канал ДТП/ПП Києва.

Пожежники вже розпочали ліквідацію займання. Над дахом здіймається дим.

Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, загорілася майстерня з розпису ікон. Вона розташована на території Лаври.

Загоряння сталося о 13.45 на вулиці Лаврська 9-21. Вогонь спалахнув на другому поверсі двоповерхової будівлі. Пожежники наголошують, що це корпус №68.

Пожежу вдалося локалізувати менш як за годину. Над гасінням історичної будівлі працюють 55 рятувальників та 13 спецмашин.

Дах будинку, який також спалахнув, гасять із спеціальної вежі.

Гасіння будівлі Лаври

Повідомляється, що площа загоряння може становити кількасот квадратних метрів. Також у соцмережах з’явилася інформація, що внаслідок пожежі постраждала людина. Поки що у ДСНС це не підтверджують.

Раніше "Телеграф" писав, що костел Святого Миколая реконструюватимуть за дорученням президента Володимира Зеленського.