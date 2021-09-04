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Гар, руїни і розвалена люстра: рятувальники показали, як виглядає костел в Києві після пожежі

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Автор
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Згорілий костел Святого Миколая в Києві Новина оновлена 04 вересня 2021, 10:40
Згорілий костел Святого Миколая в Києві

Причина загоряння поки що невідома

У мережі з’явилися фото і відео, як на цей момент виглядає костел Святого Миколая в Києві, який загорівся в п’ятницю ввечері, 3 вересня.

Про це вранці в суботу, 4 вересня, повідомляє пресцентр Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві.

Повідомлення про загоряння рятувальники отримали ввечері близько 21:50.

Пожежа трапилася у Миколаївському костьолі на вулиці Великій Васильківській, 77 в Печерському районі Києва.

Знімок після пожежі
Знімок після пожежі
Миколаївський костел в Києві
Миколаївський костел в Києві

В результаті пожежі постраждали перший і другий поверх органного залу, а також покрівля будівлі.

Костел Святого Миколая після пожежі
Костел Святого Миколая після пожежі
Згорілий костел
Згорілий костел
В результаті пожежі в будівлі впала люстра
В результаті пожежі в будівлі впала люстра

Близько 22:40 пожежники змогли локалізувати загоряння на площі 80 кв.м. Через приблизно 45 хвилин рятувальники повністю загасили пожежу.

80 рятувальників гасили пожежу
80 рятувальників гасили пожежу
Фото згорілої будівлі
Фото згорілої будівлі

На сайті ДСНС з’явилося відео, як на цю мить виглядає згорілий костел.

У ліквідації пожежі взяли участь 80 рятувальників ДСНС, а також 16 одиниць техніки.

Фото після пожежі
Фото після пожежі
Рятувальники під час ліквідації пожежі
Рятувальники під час ліквідації пожежі

Причина спалаху поки невідома, її будуть з’ясовувати.

Раніше "Телеграф" повідомляв про деталі пожежі в костелі Святого Миколая в Києві, під час якої згорів унікальний у всій Європі органний зал.

Нагадуємо, що 21 серпня в Голосіївському районі Києва сталася масштабна пожежа — загорілася хрущовка.

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