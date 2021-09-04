Гар, руїни і розвалена люстра: рятувальники показали, як виглядає костел в Києві після пожежі
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Причина загоряння поки що невідома
У мережі з’явилися фото і відео, як на цей момент виглядає костел Святого Миколая в Києві, який загорівся в п’ятницю ввечері, 3 вересня.
Про це вранці в суботу, 4 вересня, повідомляє пресцентр Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві.
Повідомлення про загоряння рятувальники отримали ввечері близько 21:50.
Пожежа трапилася у Миколаївському костьолі на вулиці Великій Васильківській, 77 в Печерському районі Києва.
В результаті пожежі постраждали перший і другий поверх органного залу, а також покрівля будівлі.
Близько 22:40 пожежники змогли локалізувати загоряння на площі 80 кв.м. Через приблизно 45 хвилин рятувальники повністю загасили пожежу.
На сайті ДСНС з’явилося відео, як на цю мить виглядає згорілий костел.
У ліквідації пожежі взяли участь 80 рятувальників ДСНС, а також 16 одиниць техніки.
Причина спалаху поки невідома, її будуть з’ясовувати.
Раніше "Телеграф" повідомляв про деталі пожежі в костелі Святого Миколая в Києві, під час якої згорів унікальний у всій Європі органний зал.
Нагадуємо, що 21 серпня в Голосіївському районі Києва сталася масштабна пожежа — загорілася хрущовка.
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