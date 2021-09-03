Укр

Орган выгорел полностью: появилось видео из сгоревшего костела в центре Киева

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Пожар в костеле в Киеве Новость обновлена 03 сентября 2021, 23:26
Пожар в костеле в Киеве

Орган был уникальным в Европе.

Вечером пятницы, 3 сентября, в киевском костеле на улице Большой Васильковской произошел пожар.

Источник "Телеграфа" с места происшествия сообщил, что во время пожара был уничтожен уникальный в Европе духовой орган.

При этом он указал, что предварительно сложилось впечатление, что огонь вспыхнул как раз в районе органа.

По его словам, пожар переместился ближе к крыше, однако спасатели взяли ситуацию под свой контроль.

Другой источник сообщил, что огонь наружу не вырвался, однако до сих пор наблюдает сильное задымление и ощущается запах.

Вместе с тем мэр Киева Виталий Кличко обнародовал первые кадры с костела и сообщил, что пострадавших не было.

Пожар в костеле в Киеве
Пожар в костеле в Киеве
Пожар в костеле в Киеве
Пожар в костеле в Киеве
Пожар в костеле в Киеве
Пожар в костеле в Киеве

Орган создавался фирмой "Rieger-Kloss" для концертного зала, а потому и располагался в соборе в алтарной части.

Он имел 55 регистров и 3945 труб различных диаметров, сделанных из металла и дорогих пород дерева.

Как сообщалось ранее, в Киеве недавно произошел масштабный пожар в хрущовке в Голосеевском районе.

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