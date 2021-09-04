Укр

Гарь, руины и рухнувшая люстра: спасатели показали, как выглядит костел в Киеве после пожара

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Сгоревший костел Святого Николая в Киеве Новость обновлена 04 сентября 2021, 10:40
Сгоревший костел Святого Николая в Киеве

Причина загорания пока что неизвестна

В сети появились фото и видео, как на данный момент выглядит костел Святого Николая в Киеве, который загорелся в пятницу вечером, 3 сентября.

Об этом утром субботы, 4 сентября, сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Уведомление о возгорании спасатели получили вечером около 21:50.

Пожар случился в Николаевском костеле на улице Большой Васильковской, 77 в Печерском районе Киева.

Снимок после пожара
Снимок после пожара
Николаевский костел в Киеве
Николаевский костел в Киеве

В результате пожара пострадали первый и второй этаж органного зала, а также кровля здания.

Костел Святого Николая после пожара
Костел Святого Николая после пожара
Сгоревший костел
Сгоревший костел
В результате пожара в здании упала люстра
В результате пожара в здании упала люстра

Около 22:40 пожарные смогли локализировать возгорание на площади 80 кв.м. Спустя приблизительно 45 минут спасатели полностью потушили пожар.

80 спасателей тушили пожар
80 спасателей тушили пожар
Фото сгоревшего здания
Фото сгоревшего здания

На сайте ГСЧС появилось видео, как на данный момент выглядит сгоревший костел.

В ликвидации пожара взяли участие 80 спасателей ГСЧС, а также 16 единиц техники. 

Фото после пожара
Фото после пожара
Спасатели во время ликвидации пожара
Спасатели во время ликвидации пожара

Причина возгорания пока неизвестна, ее будут выяснять.

Ранее "Телеграф" сообщал о деталях пожара в костеле Святого Николая в Киеве, во время которого сгорел уникальный во всей Европе органный зал.

Напоминаем, что 21 августа в Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар — загорелась хрущевка.

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