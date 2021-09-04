Гарь, руины и рухнувшая люстра: спасатели показали, как выглядит костел в Киеве после пожара
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Причина загорания пока что неизвестна
В сети появились фото и видео, как на данный момент выглядит костел Святого Николая в Киеве, который загорелся в пятницу вечером, 3 сентября.
Об этом утром субботы, 4 сентября, сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
Уведомление о возгорании спасатели получили вечером около 21:50.
Пожар случился в Николаевском костеле на улице Большой Васильковской, 77 в Печерском районе Киева.
В результате пожара пострадали первый и второй этаж органного зала, а также кровля здания.
Около 22:40 пожарные смогли локализировать возгорание на площади 80 кв.м. Спустя приблизительно 45 минут спасатели полностью потушили пожар.
На сайте ГСЧС появилось видео, как на данный момент выглядит сгоревший костел.
В ликвидации пожара взяли участие 80 спасателей ГСЧС, а также 16 единиц техники.
Причина возгорания пока неизвестна, ее будут выяснять.
Ранее "Телеграф" сообщал о деталях пожара в костеле Святого Николая в Киеве, во время которого сгорел уникальный во всей Европе органный зал.
Напоминаем, что 21 августа в Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар — загорелась хрущевка.
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