Укр

Полыхают хрущевки - два масштабных пожара в Киеве и области менее чем за 12 часов (фото, видео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Полыхают хрущевки - два масштабных пожара в Киеве и области менее чем за 12 часов (фото, видео) Новость обновлена 21 августа 2021, 09:40
Пожар в Голосеевском районе Киева

В обоих случаях загорелись крыши пятиэтажек.

Неспокойная ночь с 20 на 21 августа выдалась на Киевщине. Здесь сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям потушили сразу два масштабных пожара.

Раннее утро субботы для жителей Голосеевского района оказалось непростым — на улице Васильковская, 47 вспыхнула крыша пятиэтажки. На свежий воздух спасатели вывели 50 человек, еще четверым помогли эвакуироваться.

Площадь огня составила около 600 квадратных метров. Чтобы его потушить понадобились усилия 40 пожарных и два часа. Масштабы возгорания были видны издалека.

Вечером в пятницу загорелся аналогичный дом в Броварах. На улице Гагарина, 11 полыхали две квартиры и крыша пятиэтажки. По оценке спасателей площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров.

Пожар в Броварах 20 августа
Пожар в Броварах 20 августа

Ликвидировали пожар три часа. К счастью, обошлось без жертв. Спасли четверых человек. Предварительно — загорелась проводка.

Ранее "Телеграф" сообщал, о масштабном пожаре в Одесской области — огонь охватил склад одного из супермаркетов. Также, спасатели , спеша на вызов, сами попали в ДТП на Ивано-Франковщине.

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