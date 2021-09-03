Появились фото и видео пожара в костеле Святого Николая в Киеве

Пожарные уже на месте.

В центре Киева произошел пожар в костеле Святого Николая.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, а местные телеграм-каналы опубликовали фото и видео с места происшествия.

По его словам к месту происшествия направлены 4 единицы пожарной техники и 15 спасателей.

"Возгорание случилось между первым и вторым этажами и быстро перекинулось на крышу здания. Ранг пожара — 2", — указал он.

В телеграм-канале "Киев оперативный" отмечают, что проезд по улице Большой Васильковой перекрыли.

О том, что стало причиной возгорание пока информации не поступало.

Пожар в костеле в Киеве

Пожар в костеле в Киеве

Костел Святого Николая расположен по ул. Большая Васильковская, 75, с 1980 года он используется в качестве Дома органной и камерной музыки. Его строительство началось в 1899 году, а закончено в 1909 году.

Костел Святого Николая на карте

Как сообщалось ранее, в Киеве на Кловском спуске "зеленую зону" обнесли высоким забором.