Костел Святого Миколая в Києві відреставрують невідкладно — Зеленський дав доручення

Президент України Володимир Зеленський особисто вирішив взяти участь у долі київського костелу.

В наслідок пожежі в костелі святого Миколая в Києві, що спалахнула третього вересня був пошкоджений орган і частина оздоблення. Володимир Зеленський доручив його відреставрувати і поставити новий орган.

Про це сказано на сайті президента.

Лист він адресував прем’єру Денису Шмигалю, призначивши того щомісяця доповідати про хід робіт.

Також Зеленський доручив організувати роботу Національного будинку органної та камерної музики й дати майданчики для виступу артистів установи. Згадав президент і про "Будинок музики" — проєкт, який повинен був бути реалізований в рамках президентського указу від 18 серпня 2020.

Про те, що влада Києва так і не вирішила за рік, де повинен бути "Будинок музики" згадував і глава Мінкульту Олександр Ткаченко. Він вважає, що саме затягування з реалізацією цього проєкту призвело до таких наслідків.

Пожежа в київському костелі почалася в ніч на четверте вересня і охопила 80 квадратів приміщення. "Телеграф" писав, що орган потребував реконструкції і коротке замикання, що призвело до пожежі, сталося саме в ньому. Українські бізнесмени зібрали на ремонт костелу 18 млн грн.