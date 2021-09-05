У Мінкульті знайшли винних у пожежі в костелі Святого Миколая

Орган потребував ремонту і серйозного вдосконалення

Пожежа у костелі Святого Миколая, у якому знаходився Будинок музики, знищила цінний орган. У Мінкультури вважають, що винною у цьому є влада Києва, яка за рік після указу президента так і не перенесла Будинок музики у інше приміщення.

Про це ввечері у суботу, 4 вересня, заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.

За його словами, у костелі мали відреставрувати зовнішній фасад, однак почалися суди з приводу тендерів, тому процес затягнувся. Виникали питання і з тим, хто буде проводити внутрішні роботи — католицька громада, чи будинок органної музики. Зокрема, як можна буде користуватися органом.

Як пояснив Ткаченко, католицька громада наполягала, щоб орган не ставили за алтарем, однак його побудували саме для того місця і переносити інструмент було заборонено законом і вкрай небезпечно. За деякий час було вирішено, що колектив Національного будинку органної та камерної музики мав переїхати до окремого Будинку музики, однак цього не сталося.

"Але за рік мерія міста Києва не спромоглася прийняти рішення, де може бути побудований Будинок музики. Поки влада міста роздумувала – орган згорів", — заявив Ткаченко.

Міністр додав, що орган потребував ремонту і серйозного вдосконалення, але ці роботи переносилися через невизначеність з перебування будинку органної музики.

"У конструкції самого органу неможливо встановити захисні металеві конструкції для електроприводів. Ймовірне замикання сталося (втім остаточне рішення ще за експертами), саме всередині органу після проведення профілактичних робіт щодо його очищення та початку репетицій", — зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, пожежа охопила костел Святого Миколая у центрі Києва ввечері у п’ятницю, 3 вересня. Загоряння сталося між першим і другим поверхами будівлі. Пізніше рятувальники показали, як виглядає костел у Києві після ліквідації пожежі. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що попередньою причиною пожежі у костелі Святого Миколая стало коротке замикання.

Як повідомляв "Телеграф", представники бізнесу збирають гроші на реставрацію згорілого костелу у Києві.