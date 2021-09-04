"Пожежа об’єднала українців": представники бізнесу збирають гроші на реставрацію згорілого костелу в Києві

За словами міністра культури, ремонт обійдеться в десятки мільйонів гривень.

У Києві ввечері п’ятниці, 3 вересня, сталася пожежа в костелі Святого Миколая, розташованого в самому центрі міста. Попри те, що загоряння вдалося оперативно загасити, вогнем сильно пошкодило унікальний духовий орган. В суботу представники бізнесу запустили флешмоб з метою збору коштів на реконструкцію храму.

Про це написав співзасновник інтернет-магазину Rozetka Владислав Чечоткін.

За його словами, він говорив з головою МКІП Олександром Ткаченком, щоб з’ясувати масштаби руйнувань. За його словами, в цей час відомо, що храм сильно пошкоджений, а тому, щоб його врятувати, роботи по його відновленню необхідно почати до настання холодів.

"Rozetka виділить 1 000 000 гривень на ці роботи", — написав він і закликав інших представників бізнесу приєднатися до ініціативи.

На заклик відповів засновник "Монобанка" Олег Гороховський.

"Прекрасна ініціатива і дуже правильне, добру справу!", — написав він, додавши, що "Монобанк" теж виділить 1 000 000 гривень на відновлення костелу.

Про прогрес в зборі необхідної суми написав і сам Ткаченко. За його словами до акції крім вищевказаних приєдналися інвесткомпанія SD Capital і Альфа-Банк.

"Пожежа в костелі Святого Миколая об’єднала українців", — написав він та додав, що пропозиції про допомогу надходять з усієї України.

За його словами на відновлення будівлі та згорілого органу доведеться витратити десятки мільйонів гривень, однак частина суми вже зібрана.

Як повідомлялося раніше, в ГСЧС оприлюднили фото і відео того, як після пожежі виглядає костел зсередини. На кадрах видно, що пожежа пошкодила перший і другий поверхи органного залу, а також покрівлю будівлі.