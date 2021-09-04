"Пожар объединил украинцев": представители бизнеса собирают деньги на реставрацию сгоревшего костела в Киеве

По словам министра культуры, ремонт обойдется в десятки миллионов гривен.

В Киеве вечером пятницы, 3 сентября, произошел пожар в костеле Святого Николая, расположенного в самом центре города. Несмотря на то, что возгорание удалось оперативно потушить, огнем сильно повредило уникальный духовой орган. В субботу представители бизнеса запустили флешмоб с целью сбора средств на реконструкцию храма.

Об этом написал сооснователь интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин.

По его словам, он говорил с главой МКИП Александром Ткаченко, чтобы выяснить масштабы разрушений. По его словам, в настоящее время известно, что храм сильно поврежден, а потому, чтобы его спасти, работы по его восстановлению необходимо начать до наступления холодов.

"Rozetka выделит 1 000 000 гривен на эти работы", — написал он и призвал других представителей бизнеса присоединиться к инициативе.

На призыв ответил основатель "Монобанка" Олег Гороховский.

"Прекрасная инициатива и очень правильное, доброе дело!", — написал он, добавив, что "Монобанк" тоже выделит 1 000 000 гривен на восстановление костела.

О прогрессе в сборе необходимой суммы написал и сам Ткаченко. По его словам к акции помимо вышеуказанных присоединились инвесткомпания SD Capital и Альфа-Банк.

"Пожар в костеле Святого Николая объединил украинцев", — написал он, добавив, что предложения о помощи поступают со всей Украины.

По его словам на восстановление здания и сгоревшего органа придется потратить десятки миллионов гривен, однако часть суммы уже собрана.

Как сообщалось ранее, в ГСЧС обнародовали фото и видео того, как после пожара выглядит костел изнутри. На кадрах заметно, что пожар повредил первый и второй этажи органного зала, а также кровлю здания.