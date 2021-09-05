В Минкульте нашли виновных в пожаре в костеле Святого Николая

Орган нуждался в ремонте и серьезном совершенствовании

Пожар в костеле Святого Николая, в котором находился Дом музыки, уничтожил ценный орган. В Минкультуры считают, что виновным в этом явялется власть Киева, которая через год после указа президента так и не перенесла Дом музыки в другое помещение.

Об этом вечером в субботу, 4 сентября, заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

По его словам, в костеле должны были отреставрировать внешний фасад, однако начались суды по поводу тендеров, поэтому процесс затянулся. Возникали вопросы и с тем, кто будет проводить внутренние работы — католическая община, или дом органной музыки. В частности был спор, как можно будет пользоваться органом.

Как пояснил Ткаченко, католическая община настаивала, чтобы орган не ставили за алтарем, однако его построили именно для того места и переносить инструмент было запрещен законом и крайне опасно. Через некоторое время было решено, что коллектив Национального дома органной и камерной музыки должен переехать в отдельный Дом музыки, однако этого не произошло.

"Но за год мэрия города Киева не смогла принять решение, где может быть построен Дом музыки. Пока власти города раздумывали — орган сгорел", — заявил Ткаченко.

Министр добавил, что орган нуждался в ремонте и серьезном совершенствовании, но эти работы переносились из-за неопределенности по пребыванию Дома органной музыки.

"В конструкции самого органа невозможно установить защитные металлические конструкции для электроприводов. Вероятное замыкания произошло (впрочем окончательное решение еще за экспертами), именно внутри органа после проведения профилактических работ по его очистке и до начала репетиций", — отметил Ткаченко.

Напомним, пожар охватил костел Святого Николая в центре Киева вечером в пятницу, 3 сентября. Возгорание произошло между первым и вторым этажами здания. Позже спасатели показали, как выглядит костел в Киеве после ликвидации пожара. Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что предварительной причиной пожара в костеле Святого Николая стало короткое замыкание.

Как сообщал "Телеграф", представители бизнеса собирают деньги на реставрацию сгоревшего костела в Киеве.