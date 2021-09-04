Рус

Стало відомо, чому могла спалахнути пожежа в київському костелі прямо під час репетиції

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
Читать на русском
Автор
62
Денис Монастирський у костьолі Новина оновлена 04 вересня 2021, 14:34
Денис Монастирський у костьолі

Костел загорівся під час репетиції

Попередньою причиною пожежі в київському костелі Святого Миколая, що трапилося в п’ятницю, 3 серпня, стало коротке замикання, яке виникло в органі.

Про це в суботу, 4 серпня, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

За його словами, зараз не місці спалаху працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій, працівники костелу, а також представники Національної поліції України, які проводять розслідування.

Монастирський розповідає, що в момент загоряння в костелі близько 21:00 вечора проводилась репетиція.

Фото згорілого костьолу
Фото згорілого костьолу

Як каже міністр, слідчі відкрили провадження у ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального Кодексу України.

Вогонь сильно пошкодив старовинну будівля
Вогонь сильно пошкодив старовинну будівля

"Призначено ряд експертиз. Протягом тижня експерти повинні дати кінцевий висновок причини загоряння", — заявляє Монастирський.

Монастирський відвідав згорілий костел
Монастирський відвідав згорілий костел

Про стан згорілого костелу глава МВС розповідає, що вогонь пошкодив внутрішнє оздоблення будівлі та орган, який вважається унікальним у всій Європі.

На цей момент відомо, що перекриття костелу не постраждало. Тепер потрібно тільки чекати, коли відому історичну будівлю відреставрують.

Костел Святого Миколая
Костел Святого Миколая

Монастирський відмітив оперативність працівників пожежної служби, які прибули на місце події через 6 хвилин після надходження повідомлення.

"Якби їх реакція була тривалішою, очевидно, були б великі наслідки пожежі", — підсумував глава МВС.

Раніше "Телеграф" показував фото і відео пожежі в костелі Святого Миколая в Києві, а також знімки та відео, як він виглядав після події.

Нагадуємо, що в ніч з 20 на 21 серпня сталося відразу дві масштабні пожежі в Київській області — загорілися хрущовки в Голосіївському районі столиці, а також у Броварах.

Від автобуса залишився згорілий остов.
В регіонах
Автобус на шляху з Польщі потрапив в ДТП під Житомиром і загорівся, є загиблий і постраждалі (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Від автобуса залишився згорілий остов.
Автобус на шляху з Польщі потрапив в ДТП під Житомиром і загорівся, є загиблий і постраждалі (фото)
Дата публікації
Категорія
Слідом за маслом дорожчають і курячі яйця
Яйця і соняшникова олія сильно здорожчали: хто винен і що буде далі
Дата публікації
Категорія
До школяра викликали "Швидку допомогу"
Пережив клінічну смерть на уроці: медики "швидкої" більше години боролися за життя школяра. І перемогли
Дата публікації
Категорія
Талібан сподівається на хороші взаємини з Китаєм заради залучення фінансування
"Талібан" розраховує на гроші Китаю: що це значить?
Дата публікації
Категорія
Верховная Рада понемногу возвращается с каникул
На з’їзді в понеділок "Слуги народу" займуться кадровими питаннями: "Телеграф" дізнався подробиці