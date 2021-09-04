Стало известно, почему мог вспыхнуть пожар в киевском костеле прямо во время репетиции

Костел загорелся во время репетиции

Предварительной причиной пожара в киевском костеле Святого Николая, случившемся в пятницу, 3 августа, стало короткое замыкание, возникшее в органе.

Об этом в субботу, 4 августа, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

По его словам, сейчас на месте возгорания работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работники костела, а также представители Национальной полиции Украины, которые проводят расследование.

Монастырский рассказывает, что в момент загорания в костеле около 21:00 вечера проводилась репетиция.

Фото сгоревшего костела

Как говорит министр, следователи открыли производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного Кодекса Украины.

Огонь сильно повредил старинное здание

"Назначен ряд экспертиз. В течение недели эксперты должны дать конечный вывод причины возгорания ", — заявляет Монастырский.

Монастырский посетил сгоревший костел

О состоянии сгоревшего костела глава МВД рассказывает, что огонь повредил внутреннюю отделку здания и орган, который считается уникальным во всей Европе.

На данный момент известно, что перекрытие костела не пострадало. Теперь нужно только ждать, когда известное историческое здание отреставрируют.

Костел Святого Николая

Монастырский отметил оперативность работников пожарной службы, которые прибыли на место события через 6 минут после поступления сообщения.

"Если бы их реакция была более длительной, очевидно, были бы большие последствия пожара", — подытожил глава МВД.

Ранее "Телеграф" показывал фото и видео пожара в костёле Святого Николая в Киеве, а также снимки и видео, как он выглядел после произошедшего.

Напоминаем, что в ночь с 20 на 21 августа случилось сразу два масштабных пожара в Киевской области — загорелись хрущевки в Голосеевском районе столицы, а также в Броварах.