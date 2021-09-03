Орган вигорів повністю: з’явилося відео із згорілого костелу в центрі Києва

Орган був унікальним в Європі.

Увечері п’ятниці, 3 вересня, в київському костелі на вулиці Великій Васильківській сталася пожежа.

Джерело "Телеграфа" з місця події повідомив, що під час пожежі був знищений унікальний в Європі духовий орган.

При цьому він вказав, що попередньо склалося враження, що вогонь спалахнув якраз в районі органу.

За його словами, пожежа перемістилася ближче до даху, однак рятувальники взяли ситуацію під свій контроль.

Інше джерело повідомило, що вогонь назовні не вирвався, проте дотепер спостерігається сильне задимлення і відчувається запах.

Разом з тим мер Києва Віталій Кличко оприлюднив перші кадри з костелу і повідомив, що потерпілих не було.

Пожежа в костелі в Києві

Пожежа в костелі в Києві

Пожежа в костелі в Києві

Орган створювався фірмою "Rieger-Kloss" для концертного залу, а тому і розташовувався в соборі в вівтарної частини.

Він мав 55 регістрів і 3945 труб різних діаметрів, зроблених з металу і дорогих порід дерева.

Як повідомлялося раніше, в Києві недавно відбувся масштабна пожежа в хрущовці в Голосіївському районі.