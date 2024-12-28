Подавала до суду за сексуальне насильство у 15 років: що відомо про померлу актрису Олівію Гасі, яка зіграла роль Джульєтти

Актрисі довелося оголитися у неповнолітньому віці

Сьогодні стало відомо, що 27 грудня померла британська актриса аргентинського походження Олівія Гасі. Вона здобула славу як наймолодша Джульєтта, оскільки зіграла персонажа в екранізації трагедії Вільяма Шекспіра (1968 рік) лише у 15 років.

Про смерть Гасі повідомила її сім’я в Інстаграмі. Знаменитість померла у п’ятницю у колі рідних та близьких.

Чим хворіла Олівія Гасі

2008 року в Олівії діагностували рак молочної залози. Вона обрала подвійну мастектомію замість хімієтерапії та опромінення. Після майже 10 років ремісії у 2018 році у неї виявили рецидив – невелику пухлину між серцем та легенями. Цього разу Гасі пройшла курс хіміо- та променевої терапії. Пухлина зменшилася до розміру горошини. Справжня причина смерті 73-річної актриси невідома. Ймовірно, все сталося з природних причин.

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Чим відома Олівія Гасі

Гасі була удостоєна "Золотого глобуса" як найкраща актриса за роль Джульєтти, але через десятиліття вона подала позов проти кінокомпанії Paramount Pictures. Вона звинуватила студію у сексуальному насильстві, адже на момент зйомок оголеної сцени у фільмі їй було лише 15 років.

Ромео у картині зіграв 17-річний британський актор Леонард Вайтінг. Фільм "Ромео та Джульєтта" завоював дві премії "Оскар", три премії "Золотий Глобус" та інші нагороди.

Фото: Getty Images

Серед знакових ролей Гасі також Діва Марії, матір Ісуса Христа у фільмі "Ісус з Назарету" (1977), та Матір Тереза у телекартині "Мати Тереза Калькуттська" (2003). Олівія Гасі була одружена тричі. Акторка народила по одній дитині від кожного зі своїх чоловіків.

Фото: Getty Images

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