Поховали з мамою в один день: від чого 8 років тому померла зірка "Зоряних війн" Керрі Фішер і як виглядає могила

У тілі "принцеси Леї" було знайдено 3 види наркотиків

Вже вісім років минуло з моменту смерті легендарної американської актриси Керрі Фішер, яка здобула світову популярність завдяки ролі принцеси Леї в кіносазі "Зоряні війни". Вона померла 27 грудня 2016 року у віці 60 років.

Керрі Фішер поховали разом з матір’ю в один день. "Телеграф" розповідає про причини смерті родичок, яких не стало з різницею у добу.

Від чого померла Керрі Фішер

23 грудня 2016 року під час перельоту з Лондона до Лос-Анджелеса в актриси сталася зупинка серця. Після прибуття в аеропорт, Фішер було доставлено до медичного центру імені Рейгана, де її підключили до апарату штучної вентиляції легень. Це не допомогло, і через чотири дні "принцеса Лея" померла.

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16 червня 2017 року стало відомо, що апное уві сні було одним із факторів, що призвели до смерті Керрі Фішер. Того ж місяця було опубліковано звіт патологоанатомів, в якому повідомлялося про наявність в організмі актриси слідів трьох наркотичних речовин: кокаїну, MDMA та героїну.

Актриса Деббі Рейнольдс померла за дочкою

84-річна Деббі Рейнольдс померла 28 грудня 2016 року, через добу після смерті своєї доньки. Того дня вона перенесла інсульт. Актрисі стало погано під час підготовки до похорону Фішер, якою вона займалася разом із сином.

Зірка "Зоряних війн" має дочку Біллі Лурд, зараз їй 32 роки і вона також актриса. Після смерті матері та бабусі Біллі успадкувала 7 мільйонів доларів, права на інтелектуальну власність Фішер (прибуток від книг, торгових марок, права на публічний образ Кері), а також прибуток від продажу особняка в Беверлі Хіллз, вартість якого оцінювалась у 18 млн доларів.

Зіркове сімейство — Біллі Лурд, Деббі Рейнольдс та Керрі Фішер. Фото: Getty Images

Могила Керрі Фішер і Деббі Рейнольдс

У 2017 році відбулося урочисте відкриття меморіалу на каліфорнійському цвинтарі Forest Lawn Memorial Park, де поховані зіркові дочка та мама. Скульптуру встановлено на гранітному постаменті. Вона представляє двох близьких жінок, які обіймають одна одну.

Фото: Соцмережі

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