Звинувачення у зґвалтуванні, рак і весілля з шаманом: гучні події та скандали у королівських сім’ях 2024 року

Королівські сім’ї нерідко опиняються у центрі уваги. І скандалів

Щороку у житті монарших сімей відбувається повно подій, які привертають увагу. Якщо ви можете згадати лише скандальну невістку короля Британії Меган Маркл, то цього року її затьмарили інші обличчя.

Давайте докладніше згадаємо, чим запам’ятався 2024 рік. Ці приклади демонструють, що члени королівських сімей, попри їх високий статус, є звичайними людьми. Вони не застраховані від захворювань, гучних скандалів та суспільної уваги до їхнього особистого життя.

Рак у короля Британії Чарльза III і Кейт Міддлтон

5 лютого Букінгемський палац повідомив, що у короля Чарльза III виявлено онкологічне захворювання. Рак був виявлений у процесі лікування 76-річного монарха від збільшеної простати.

Король Великї Британії Чарльз ІІІ. Фото: Getty Images

22 березня невістка Чарльза — дружина принца Вільяма, Кейт Міддлтон, повідомила про діагноз — рак, і про проходження курсу хімієтерапії. До цього вона не з'являлася на публіці з Різдва 2023 року. Наприкінці січня 2024-го Кейт виписалася з лікарні після майже двотижневого перебування, пов'язаного з операцією на черевній порожнині, в ході якої було виявлено онкологічний діагноз.

Кейт Міддлтон одружена з принцом Вільямом, старшим сином Чарльза III. Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон і скандал з клінікою

Лондонська клініка, в якій проводилася операція принцеси Уельської, ініціювала розслідування після скарг щодо спроб співробітників отримати доступ до особистих медичних даних принцеси Уельської. Як мінімум одного співробітника було викрито у спробі отримати доступ до медичних даних про стан здоров’я Кетрін.

Про результати розслідування не повідомляли.

Кейт Міддлтон перенесла хімієтерапію. Фото: Getty Images

Норвезька принцеса вийшла заміж за шамана

Принцеса Норвегії Марта Луїза одружилася з американським шаманом. Вона вийшла заміж за свого обранця, самопроголошеного шамана зі США Дурека Верретта. Церемонія відбулася у вузькому колі в готелі, розташованому у Гейрангері на заході Норвегії.

Марта Луїза вийшла заміж за шамана. Фото: Getty Images

Стосунки пари стали причиною розбіжностей усередині королівської сім’ї та викликали суперечки у суспільстві. Марта Луїза відмовилася від титулу "Її Королівська Високість" ще 2002 року, щоб будувати кар’єру в індустрії розваг. З 2019 року вона припинила використовувати титул "принцеса".

У 2022 році Марта Луїза відкрила центр із духовними практиками. Цим також займається і шаман Дурек Веррет, якого можна порівняти зі скандальним "пастором" Сандеєм Аделаджа.

Дурек Верретт займається духовними практиками. Фото: Getty Images

27-річний скандаліст королівської родини Норвегії

2024 року в Норвегії спалахнуло кілька скандалів, пов’язаних із 27-річним Маріусом Боргом Хойбі — сином кронпринцеси Метте-Маріт від її попередніх стосунків із засудженим злочинцем Мортеном Боргом.

Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт (друга зверху) зі своєю родиною. Фото: Getty Images

У серпні Маріус побив свою дівчину, за що був заарештований та провів 23 години у поліції. Він пояснив свої дії психічними захворюваннями та боротьбою з наркозалежністю. У вересні Хойбі знову затримали за порушення судового документа, який забороняв йому контактувати з колишньою дівчиною. Його було заарештовано 13 вересня у хатині на полюванні з друзями, але незабаром відпущено.

Хлопцеві пред’явлено звинувачення у домашньому насильстві, погрозах, нападах на кілька дівчат та порушенні заборони. У листопаді звинувачення було розширено, включаючи підозру у зґвалтуванні. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Маріус Борг Хойбі вчиняє злочинні дії. Фото: Getty Images

Скандальні особистості є і в нас у воюючій країні. Раніше "Телеграф" писав, хто з артистів-чоловіків втік з України та не повернувся.