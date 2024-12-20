Обличчя вовкулаки і тіло бодібілдера: що сталося із зовнішністю болгарської принцеси Каліни (фото)

З красуні Каліна перетворилася на "накачаного чоловіка" з дивним носом

Члени королівських сімей завжди привертають до себе підвищену увагу, тому ретельно стежать за вибором своїх нарядів і поведінкою в суспільстві. Але однією з персон, яка найбільше обговорюється, не тільки через скандальні моменти в житті, але й дивну зовнішність, є принцеса Болгарії Каліна.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про князівну Каліну Болгарську і як вона змінилася з роками. Зараз їй 52 роки, і вона виглядає далеко не такою, як була в молодості.

Що відомо про Каліну Болгарську і як змінилася її зовнішність

Каліна Болгарська — дочка короля Симеона та королеви Маргарити, яка з дитинства захоплювалася мистецтвом та здобула профільну освіту. У молоді роки вона була дуже миловидною та стрункою, часто ходила на публічні заходи у традиційному болгарському одязі.

Каліна Болгарська у молодості, Фото: Getty Images

У 2002 році принцеса вийшла заміж за посла доброї волі ЮНЕСКО Антоніо Хосе і народила йому сина Симеона-Хасана. Тоді в ЗМІ почали писати, що Каліна, судячи з усього, перенесла складну операцію на обличчі, оскільки її зовнішність змінилася.

Каліна Болгарська вийшла заміж та народила сина, Фото: Getty Images

Її чоловік вирішив розвіяти чутки про пластичні операції та розповів, що зовнішність дружини стала результатом нещасного випадку, який стався у віці 8 років. Тоді Каліна втратила два зуби й звернулася до стоматолога, який у процесі лікування заразив її інфекцією, що поширилася на носовий хрящ. Коли захворювання загострилося, Каліна була в морській експедиції й інфекція торкнулася частини її ока. Принцесу доправили до лікарні та провели термінову операцію. Це призвело до косметичної проблеми, проте лікарям вдалося врятувати і ніс, і око.

Принцеса Болгарії перенесла складну операцію

Але на цьому зміни у зовнішності не припинилися. Каліна серйозно захопилася спортом, зокрема бодібілдингом і, судячи з усього, перестаралася, тому що західна преса стала називати її "накачаним чоловіком у спідниці".

Каліна захопилася бодібілдингом

Ні принцеса, ні її чоловік не звертають уваги на глузування і на те, що Каліну називають вурдалаком, через те, що стало з її носом та обличчям загалом. У ЗМІ пишуть, що Антоніо вибрав її за душу та доброту і продовжує любити понад 20 років.

Принцеса Каліна разом із чоловіком та сином

"Телеграф" писав раніше, що герцогиня Уельська Кейт Міддлтон знову зникне. Стало відомо, що сталося у сім’ї принцеси, яка завершила хіміотерапію.