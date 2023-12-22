Шведська принцеса Софія показала, як модно носити сукню з оксамиту (фото)

39-річна дружина принца Карла Філіпа вийшла у світ у Стокгольмі

Різдво дедалі ближче. Королівські члени Великої Британії вже презентували свої святкові листівки, а тим часом у Швеції майбутня королева-консорт Софія разом із чоловіком, 44-річним принцом Карлом Філіпом, вийшла у світ у гарному оксамитовому образі.

39-річна герцогиня Вермландська, яка в минулому була моделлю, відвідала з коханим щорічний благодійний Різдвяний концерт під назвою "Різдво у Васастані", який відбувся у четвер у церкві Густава Васи у Стокгольмі.

Принцеса Софія одягла на святковий захід довгу елегантну сукню, виготовлену з оксамиту червоного кольору. Доповнила свій образ герцогиня чорними туфлями на підборах і чорною блискучою сумочкою.

Майбутній король Швеції, син правлячого короля Карла XVI Густава, супроводжував свою дружину у сірому костюмі, білій сорочці та зеленій краватці. Завершив свій лук принц Карл Філіп туфлями зі шкіри чорного кольору.

Принцеса Софія із чоловіком Карлом Філіпом відвідала благодійний концерт. Фото: Getty Images

З принцом Софія (у дівоцтві Хелльквіст) почала зустрічатися з квітня 2010 року. Їх заручини відбулися через 4 роки. 13 червня 2015 року в Королівському палаці відбулася церемонія одруження пари.

Подружжя було у розкішних образах. Фото: Getty Images

Подружжя має трьох синів. Усі троє хлопчиків з’явилися на світ у лікарні Дандерюд. Син Олександр народився 19 квітня 2016 року, син Габріель – 31 серпня 2017 року, та син Юліан – 26 березня 2021 року.

39-річна герцогиня похвалилася стрункою фігурою в оксамитовій сукні. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Кейт Міддлтон з’явилася на людях у незвичайній тіарі. Герцогиня Уельська відвідала дипломатичний прийом у Букінгемському палаці в улюбленій прикрасі покійної принцеси Діани.