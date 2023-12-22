Рус

Шведська принцеса Софія показала, як модно носити сукню з оксамиту (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
625
Принцеса Софія, герцогиня Вермландська Новина оновлена 22 грудня 2023, 19:19
Принцеса Софія, герцогиня Вермландська. Фото Getty Images

39-річна дружина принца Карла Філіпа вийшла у світ у Стокгольмі

Різдво дедалі ближче. Королівські члени Великої Британії вже презентували свої святкові листівки, а тим часом у Швеції майбутня королева-консорт Софія разом із чоловіком, 44-річним принцом Карлом Філіпом, вийшла у світ у гарному оксамитовому образі.

39-річна герцогиня Вермландська, яка в минулому була моделлю, відвідала з коханим щорічний благодійний Різдвяний концерт під назвою "Різдво у Васастані", який відбувся у четвер у церкві Густава Васи у Стокгольмі.

Принцеса Софія одягла на святковий захід довгу елегантну сукню, виготовлену з оксамиту червоного кольору. Доповнила свій образ герцогиня чорними туфлями на підборах і чорною блискучою сумочкою.

Майбутній король Швеції, син правлячого короля Карла XVI Густава, супроводжував свою дружину у сірому костюмі, білій сорочці та зеленій краватці. Завершив свій лук принц Карл Філіп туфлями зі шкіри чорного кольору.

принцеса софія принц карл філіп
Принцеса Софія із чоловіком Карлом Філіпом відвідала благодійний концерт. Фото: Getty Images

З принцом Софія (у дівоцтві Хелльквіст) почала зустрічатися з квітня 2010 року. Їх заручини відбулися через 4 роки. 13 червня 2015 року в Королівському палаці відбулася церемонія одруження пари.

принц карл Філіп принцеса софія
Подружжя було у розкішних образах. Фото: Getty Images

Подружжя має трьох синів. Усі троє хлопчиків з’явилися на світ у лікарні Дандерюд. Син Олександр народився 19 квітня 2016 року, син Габріель – 31 серпня 2017 року, та син Юліан – 26 березня 2021 року.

принц Карл Філіп принцеса софія в сукні
39-річна герцогиня похвалилася стрункою фігурою в оксамитовій сукні. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Кейт Міддлтон з’явилася на людях у незвичайній тіарі. Герцогиня Уельська відвідала дипломатичний прийом у Букінгемському палаці в улюбленій прикрасі покійної принцеси Діани.

Теги:
#Швеція #Стиль #Плаття #Принц Карл Філіп #принцеса Софія