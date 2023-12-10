Не така, як завжди: Кейт Міддлтон і принц Вільям на новій різдвяній листівці

Це нетипово для членів королівської родини

Фотографія, опублікована майбутнім королем Великої Британії, принцом Вільямом і герцогинею Уельської Кейт до Різдва, є традиційним зображенням монаршої родини. На знімку пара постає разом зі своїми трьома дітьми: 10-річним принцом Джорджем, 8-річною принцесою Шарлоттою та 5-річним принцом Луї. Але цього року дизайн святкової листівки трохи відрізняється від звичних барвистих кадрів.

Чорно-біле фото було опубліковано подружжям 9 грудня. Знаменита королівська сім’я з п’яти осіб позувала для класичного портрета в майже однакових світлих сорочках, де принцеса Шарлотта сидить у шкіряному кріслі серед своїх братів і батьків.

Варто зазначити, що зазвичай Вільям та Кейт діляться повнокольоровими фотографіями, зробленими на відкритому повітрі. Цього року нам представили листівку, зроблену явно у фотостудії. Відомо, що фотографом є Джош Шиннер.

Кейт та Вільям з дітьми позували в однакових сорочках. Фото: Getty Images

Це зображення буде розіслано друзям, родичам та колегам герцогів Уельських як офіційну святкову листівку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Кейт Міддлтон з’явилася на людях у незвичайній тіарі. Герцогиня Уельська відвідала дипломатичний прийом у Букінгемському палаці в улюбленій прикрасі покійної принцеси Діани.