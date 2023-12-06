В улюбленій тіарі Діани: Кейт Міддлтон "блиснула" елегантним образом (фото)
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Майбутня королева Британії відвідала дипломатичний прийом у Букінгемському палаці
Герцогиня Уельська Кейт Міддлтон з’явилася на щорічному дипломатичному прийомі в образі, від якого важко відірвати погляд. Прихильниця ділових костюмів, один з яких вона продемонструвала у лондонському Музеї дизайну, вбралася в розкішну блискучу сукню модного бренду відомої у Британії дизайнерки.
41-річна принцеса приєдналася до короля Чарльза III та його дружини Камілли, разом зі своїм чоловіком Вільямом, який є першим у списку спадкоємців на британський престол. Захід відбувся у вівторок увечері, 5 грудня.
Кейт віддала перевагу вийти у світ у сукні від Jenny Packham блідо-рожевого відтінку з довгими рукавами, повністю вкритої паєтками і прикрашене срібними кристалічними прикрасами на комірі, тулубі й талії.
Доповнила свій вечірній аутфіт майбутня королева-консорт тіарою під назвою Lover’s Knot, яка також була у фаворитах серед прикрас принцеси Діани – покійної матері принців Вільяма та Гаррі, пише видання harpers bazaar. Lover’s Knot — елегантна прикраса, інкрустована діамантами та перлинами. Крім цього, на Міддлтон виблискували сережки Greville Diamond Chandelier.
Додамо, що щорічний прийом у Великій Британії збирає у королівській резиденції сотні членів дипломатичного корпусу Букінгемського палацу. Цього року було присутньо понад 500 осіб.
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