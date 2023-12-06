Джолі розповіла, як розлучення з Піттом підірвало її здоров’я

Після розлучення Джолі замислилася над тим, аби завершити свою акторську кар'єру

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі вперше відверто розповіла, як її життя змінило скандальне розлучення з Бредом Піттом. Вона зізналася, що розрив з ексчоловіком серйозно позначився на її здоров'ї.

Джолі в інтерв'ю Wall Street Journal уточнила, що в неї на тлі стресу виник параліч Белла. Окрім того, зазначила Джолі, що вона втратила себе.

"Мій організм дуже сильно реагує на стрес. Рівень цукру у крові то збільшується, то падає. За шість місяців до розлучення у мене раптово виник параліч Белла (параліч лицьового нерва). Я не відчуваю, що я була сама собою протягом десятиліття певним чином. От у що я не хочу вникати", — сказала Джолі.

Акторка уточнила, що після розлучення вона замислилася над тим, аби завершити акторську кар'єру і виїхати з США разом зі своїми дітьми до Камбоджі, де в неї є маєток. Артистка зазначила, що поки вона цього не може зробити через суди, які досі тривають з Піттом.

"Це частина того, що сталося після мого розлучення. Я втратила можливість жити і мандрувати так само вільно. Я виросла у досить дрібному місті. З усіх місць у світі Голлівуд не є здоровим", — висловила думку Анджеліна.

Джолі і Пітт були однією з найкрасивіших акторських пар Голлівуду

Джолі розповіла, що після розлучення її коло спілкування дуже звузилося. Наразі вона багато часу проводить зі своїми дітьми, а своїми друзями називає біженців, якими протягом багатьох років опікується.

"Я зрозуміла, що мої найближчі друзі — біженці. Напевно, четверо із шістьох людей, з якими я близько спілкуюся — це жінки, які пережили війну та конфлікт", — поділилася зірка.

Раніше "Телеграф" писав, що дочка Джолі та Пітта Вів’єн цікавиться театром та кіно. Відомо, що акторка найняла дівчинку до себе на роботу.