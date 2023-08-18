Худа і вся в чорному: папараці застали рідкісний вихід 48-річної Анджеліни Джолі (фото)

Останні роки актриса залишається дуже стрункою

Американська актриса, зірка фільмів, "Лара Крофт", "Містер і місії Сміт" та "Малефісента" Анджеліна Джолі рідко з’являється на публіці. Проте папараці "спіймали" 48-річну голлівудську знаменитість на одній із вулиць Нью-Йорка.

Як повідомляє "Телеграф", Анджеліну Джолі було сфотографовано у четвер 17 серпня 2023 року в модному нью-йоркському районі Сохо. Акторка посміхалася і помахала рукою.

Так, для виходу в світ зірка обрала монохромне вбрання. Струнку фігуру облягає довга чорна сукня з акцентними бічними вирізами. В руках у Джолі піджак та сумка. Образ доповнюють сонцезахисні окуляри й туфлі у тон образу.

Рідкісний вихід зірки. Фото: Getty Images

Акторка любить чорний колір. Фото: Getty Images

Анджеліні Джолі 48 років. Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі ніколи не вирізнялася пишними формами. В юності актриса була дуже худою, але анорексію вдалося подолати. Знову втрачати вагу зірка почала через проблеми зі здоров’ям (перенесла операцію з видалення яєчників та маткових труб через ризик розвитку раку). Зовнішній вигляд актриси шанувальники вважали досить болючим і під час шлюборозлучного процесу з Бредом Піттом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що папараці сфотографували зірку "Опенгеймера" Флоренс П’ю. Акторка, яка була лисою, змінила імідж.