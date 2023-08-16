Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо показала ідеальне тіло у 42 роки (фото)

Знаменитість продовжує зберігати бездоганну форму

Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо, в минулому одна з ангелів Victoria’s Secret, підтримує розкішну форму за допомогою тренувань і здорового харчування. Доказом є свіжі знімки зірки.

Так, папараці помітили 42-річну Алессандру Амбросіо у вівторок 15 серпня 2023 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Фігура моделі так само прекрасна, як багато років тому.

Для виходу на вулицю модель вибрала вбрання у спортивному стилі. На Алессандрі світлий топ на тонких бретелях, сірі легінси та спортивна кофта їм у тон. Доповнюють образ сонцезахисні окуляри, трендові прикраси, кросівки та сумка.

Алессандра Амбросіо в Лос-Анджелесі. Фото: Getty Images

42-річна Алессандра Амбросіо. Фото: Getty Images

Алессандра Амбросіо – 42-річна бразильська супермодель, обличчя таких брендів як Victoria’s Secret, Next, Armani Exchange, Christian Dior та Ralph Lauren. У блозі Алессандри Амбросіо в Instagram майже 12 млн підписників. На сторінці модель часто публікує знімки з відпочинку та фотосесій. На багатьох фотографіях зірка у купальниках.

Раніше "Телеграф" розповідав, що папараці помітили на нью-йоркській вулиці модель Емілі Ратаковські. Зірка з "гніздом" на голові та в кедах, здається, не планувала жодних фотосесій.