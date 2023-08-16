Бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала идеальное тело в 42 года (фото)

Знаменитость продолжает сохранять безукоризненную форму

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио, в прошлом одна из "ангелов" Victoria's Secret, поддерживает роскошную форму с помощью тренировок и здорового питания. Доказательством служат свежие снимки звезды.

Так, папарацци заметили 42-летнюю Алессандру Амбросио во вторник 15 августа 2023 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Фигура модели так же прекрасна, как и много лет назад.

Для выхода на улицу модель выбрала наряд в спортивном стиле. На Алессандре светлый топ на тонких бретелях, серые леггинсы и спортивная кофта им в тон. Дополняют образ солнцезащитные очки, трендовые украшения, кроссовки и сумка.

Алессандра Амбросио в Лос-Анджелесе. Фото: Getty Images

42-летняя Алессандра Амбросио. Фото: Getty Images

Алессандра Амбросио – 42-летняя бразильская супермодель, лицо таких брендов, как Victoria's Secret, Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren. В блоге Алессандры Амбросио в Instagram почти 12 млн подписчиков. На странице модель часто публикует снимки с отдыха и фотосессий. На многих фотографиях звезда в купальниках.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что папарацци заметили на нью-йоркской улице модель Эмили Ратаковски. Звезда с "гнездом" на голове и в кедах, кажется, не планировала никаких фотосессий.