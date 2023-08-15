С "гнездом" на голове и в кедах: Эмили Ратаковски в неприглядном виде застали на улицах Нью-Йорка (фото)

Ранее знаменитость показалась на публике в черном мини-платье и стильных сапогах

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски вчера попалась на камеры без прически и в джинсовых шортах до колен. Неделей ранее знаменитость показалась на публике в черном мини-платье без рукавов и стильных высоких сапогах на маленьком каблуке, а теперь примерила на себя другой стиль.

В понедельник, 14 августа, актриса прогулялась по улицам Нью-Йорка в белом коротком топе, широких джинсовых шортах до колен и кедах. При этом свой образ она дополнила стильными аксессуарами — золотыми украшениями, черной кожаной сумкой на широком ремне и черными солнцезащитными очками.

Во время прогулки модель увлеченно смотрела на экран своего телефона. Время от времени она взлохмачивала свои распущенные рыжие волосы, создавая настоящее "гнездо" на голове.

Эмили Ратаковски является уроженкой Лондона, но ее родители — американцы. Первый контракт с модельным агентством она подписала в 14 лет. В феврале 2018 года вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда, с которым развелась в сентябре 2022 года.

Эмили Ратаковски на прогулке в Нью-Йорке

Эмили Ратаковски на прогулке в Нью-Йорке

Эмили Ратаковски на прогулке в Нью-Йорке

Эмили Ратаковски на прогулке в Нью-Йорке

Эмили Ратаковски на прогулке в Нью-Йорке

Чуть больше недели назад знаменитость показала пышное декольте, прогулявшись по улицам Нью-Йорка в стильном летнем образе. Она надела длинное платье белого цвета с темными полосами и пару лакированных черных сапог на каблуке. А еще несколькими днями ранее Ратаковски вышла на семейную прогулку со своим 2-летним сыном Сильвестром.