В ультракоротком черном платье: Эмили Ратаковски "засветила" свои длинные ноги (фото)

32-летняя актриса возродила модный тренд 2000-х

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски в очередной раз похвасталась своим чувством стиля. На днях 32-летняя знаменитость показалась в летнем платье с разрезом на ноге, а теперь примерила total look.

В пятницу, 4 августа, модель прошлась по улицам Нью-Йорка в черном мини-платье без рукавов и стильных сапогах до колен на маленьком каблуке. К образу Ратаковски добавила кожаные аксессуары — черные солнцезащитные очки, стеганую сумку с золотой цепочкой и еще один неожиданный элемент.

Свой аутфит Эмили дополнила модным трендом 2000-х — кожаным поясом. Такой подход создал иллюзию, что платье звезды визуально стало выглядеть еще более миниатюрно, чем его реальная длина. При этом Ратаковски удалось подчеркнуть в образе свои стройные и загорелые ноги.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

На днях американская модель была замечена на прогулке со своим малолетним сыном Сильвестром. Напомним, что Эмили Ратаковски впервые стала мамой 8 марта 2021 года. Модель родила сына от своего экс-супруга Себастьяна Беар-МакКларда, с которым знаменитость развелась в сентябре прошлого года.

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