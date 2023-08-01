Эмили Ратаковски вышла на семейную прогулку с сыном Сильвестром: милые фото

Модель с сыном "поймали" во время прогулки

Известная американская актриса и модель, 32-летняя Эмили Ратаковски, которая ранее похвасталась новым цветом волос, была замечена во время семейной прогулки о Нью-Йорку со своим 2-х летним сыном Сильвестром.

Супермодель для времяпровождения с малышом предпочла комфортный образ и надела красную футболку с короткими рукавами, коричневые спортивные штаны с надписями и белые кроссовки. К своему аутфиту Эмили добавила минимум аксессуаров, надев пару изящных золотых сережек и стильные черные очки, прогуливаясь по оживленному городу.

Малыша молодая мама одела в желтую майку и зеленые шорты. Отметим, что идя по улице, Ратаковски не спускала сына с рук.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Напомним, что Ратаковски впервые стала мамой 8 марта 2021 года. Модель родила сына от своего экс-супргуга Себастьяна Беар-МакКларда, с которым знаменитость развелась в сентябре 2022 года спустя 4 года брака.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что британская певица Дуа Липа примерила эффектное платье с "голым" эффектом Звезда приковала все взгляды публики, когда позировала на розовой дорожки во время премьеры фильма "Барби".