Певица Дуа Липа поразила откровенным образом в "голом" платье на премьере "Барби" (фото)

Смелый наряд певицы не остался незамеченным

Популярная американская певица Дуа Липа появилась в откровенном наряде на премьере фильма "Барби" с Районом Гослингом и Марго Робби в главных ролях. Авторка танцевальных хитов и обладательница "Грэмми" произвела фурор своим "голым" платьем.

Как сообщает "Телеграф", 27-летняя Дуа Липа появилась на мероприятии, посвященному выходу "Барби", которое проходило 9 июля 2023 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Звезда стала одной из самых эффектных гостей розовой дорожки.

Так, для события Дуа Липа выбрала серебристое платье-кольчугу с глубоким вырезом. Прозрачный наряд подчеркнул роскошную фигуру артистки. Дополняют ансамбль серебристые туфли с закрытым носком на каблуках и серебряные украшения – ожерелье, серьги и кольца.

Певица сияла на розовой дорожке. Фото: Getty Images

Смелый наряд звезды. Фото: Getty Images

"Голое" платье подчеркнуло фигуру Дуа Липы. Фото: Getty Images

Платье-кольчуга эффектно переливалось на солнце. Фото: Getty Images

"Барби" — американская романтическая комедия Греты Гервиг. Премьера состоится 21 июля 2023 года. Песня певицы Дуа Липы Dance The Night стала саундтреком к фильму.

Как ранее сообщал "Телеграф", Дуа Липа раскрыла личность своего нового бойфренда. Избранник певицы старше ее на 14 лет. Вместе пара посетила Каннский фестиваль.