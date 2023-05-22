Дуа Липа впервые показала в Каннах нового бойфренда: старше ее на 14 лет (фото)

27-летняя певица пришла на красную дорожку с 41-летним французским режиссером

Вслед за актрисой Сальмой Хайек на красной дорожке 76-ого ежегодного Каннского кинофестиваля появилась известная британская исполнительница Дуа Липа.

27-летняя знаменитость пришла на премьеру фильма "Омар Ла Фрейз" не в одиночестве, а в компании 41-летнего французского кинорежиссера Ромена Гавраса. Мужчина старше своей избранницы на 14 лет.

Для светского мероприятия Дуа Липа выбрала откровенное черное платья с высоким вырезом на бедре. Свой наряд певица дополнила утонченными украшениями и элегантными черными босоножками на шпильке.

Фото: Getty Images

Режиссер надел черный костюм, белую рубашку и черный галстук. Влюбленная пара держалась за ручки, чем официально подтвердила романтические отношения.

Известно, что еще в феврале этого года знаменитостей впервые заподозрили в романе. Они не раз были вместе замечены в Лондоне, Париже.

Фото: Getty Images

Ромен Гаврас достиг известности благодаря своей работе в качестве режиссера музыкальных клипов и рекламных видеороликов с участием известных артистов, включая M.I.A. и Майли Сайрус, а также работал с такими престижными брендами, как Louis Vuitton и Dior. Кроме того, он снял несколько фильмов, которые были высоко оценены критиками на ведущих кинофестивалях.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Напомним, что с 16 по 27 мая на Французской Ривьере проходит одно из важнейших событий киноиндустрии — 76-й Каннский кинофестиваль. На открытие съехались знаменитости со всего мира. "Телеграф" писал ранее о самых стильных нарядах Кетрин Зеты Джонс, Джонни Деппа, Умы Турман и других актеров с красной дорожки фестиваля.