Самые стильные образы с Каннского кинофестиваля 2023: синие волосы Хелен Миррен и вечно молодая Кетрин Зета Джонс (фото)

Канны традиционно собрали на красной дорожке многих звезд.

Во вторник, 16 мая, во Франции на Лазурном берегу открылся ежегодный Каннский кинофестиваль, на который съехались знаменитости со всего мира. Все они приехали в надежде получить заветную "пальмовую ветвь", а также, чтобы покрасоваться в великолепных нарядах на красной дорожке.

Отметим, что одним из главных событий Каннского кинофестиваля в 2023 году — возвращение Джонни Деппа, который на несколько лет пропал с киноэкранов после скандального развода с Эмбер Херд. Также стоит добавить, что на красной дорожке 59-летний холостяк появился в шикарном костюме и в веселом настроении.

Джонни Депп как всегда в отличной форме Фото: Getty Images

Помимо Деппа на красной дороже было немало стильных звезд. "Телеграф" собрал для вас топ самых красивых образов и нарядов с открытия Каннского кинофестиваля в 2023 году.

Ума Турман в Dior

Прямо королевсий наряд у Умы Турман Фото: Getty Images

Эль Феннинг в Alexander McQueen

Эль Феннинг в 2023 году выбрала образ приннцессы Фото: Getty Images

Кэтрин Зета Джонс в Elie Saab

Сексуальное декольте отлично подчеркнуло формы Кэтрин Зеты Джонс Фото: Getty Images

Наоми Кэмпбелл в Celine

Черная патера ослепила всех блестящим серебряным платьем Фото: Getty Images

Гелен Миррен в платье от Del Core

Синие волосы Гелен Миррен очень гармонично смотрелись с ее платьем Фото: Getty Images

Фань Бинбин в Christopher Bu

Эффектнное платье с тигром примерила Фань Бинбин Фото: Getty Images

Алессандра Амбросио в Elie Saab

Алессандра Амбросио выбрала платье с трендовым в 2023 году капюшоном Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Памела Андерсон порадовала фанов редким публичным выходом. 55-летняя актриса продемонстрировала подтянутую фигуру в стильном наряде.