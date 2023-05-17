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Самые стильные образы с Каннского кинофестиваля 2023: синие волосы Хелен Миррен и вечно молодая Кетрин Зета Джонс (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Кинофестиваль будет проходить с 16 по 27 мая Новость обновлена 17 мая 2023, 09:31
Кинофестиваль будет проходить с 16 по 27 мая. Фото Getty Images

Канны традиционно собрали на красной дорожке многих звезд.

Во вторник, 16 мая, во Франции на Лазурном берегу открылся ежегодный Каннский кинофестиваль, на который съехались знаменитости со всего мира. Все они приехали в надежде получить заветную "пальмовую ветвь", а также, чтобы покрасоваться в великолепных нарядах на красной дорожке.

Отметим, что одним из главных событий Каннского кинофестиваля в 2023 году — возвращение Джонни Деппа, который на несколько лет пропал с киноэкранов после скандального развода с Эмбер Херд. Также стоит добавить, что на красной дорожке 59-летний холостяк появился в шикарном костюме и в веселом настроении.

Джонни Депп
Джонни Депп как всегда в отличной форме Фото: Getty Images

Помимо Деппа на красной дороже было немало стильных звезд. "Телеграф" собрал для вас топ самых красивых образов и нарядов с открытия Каннского кинофестиваля в 2023 году.

Ума Турман в Dior

Ума Турман
Прямо королевсий наряд у Умы Турман Фото: Getty Images

Эль Феннинг в Alexander McQueen

Эль Феннинг
Эль Феннинг в 2023 году выбрала образ приннцессы Фото: Getty Images

Кэтрин Зета Джонс в Elie Saab

Кэтрин Зета Джонс
Сексуальное декольте отлично подчеркнуло формы Кэтрин Зеты Джонс Фото: Getty Images

Наоми Кэмпбелл в Celine

Наоми Кэмпбелл
Черная патера ослепила всех блестящим серебряным платьем Фото: Getty Images

Гелен Миррен в платье от Del Core

Гелен Миррен
Синие волосы Гелен Миррен очень гармонично смотрелись с ее платьем Фото: Getty Images

Фань Бинбин в Christopher Bu

Фань Бинбин
Эффектнное платье с тигром примерила Фань Бинбин Фото: Getty Images

Алессандра Амбросио в Elie Saab

Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио выбрала платье с трендовым в 2023 году капюшоном Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Памела Андерсон порадовала фанов редким публичным выходом. 55-летняя актриса продемонстрировала подтянутую фигуру в стильном наряде.

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#Знаменитости #Наряд #Каннский кинофестиваль