Самые стильные образы с Каннского кинофестиваля 2023: синие волосы Хелен Миррен и вечно молодая Кетрин Зета Джонс (фото)
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Канны традиционно собрали на красной дорожке многих звезд.
Во вторник, 16 мая, во Франции на Лазурном берегу открылся ежегодный Каннский кинофестиваль, на который съехались знаменитости со всего мира. Все они приехали в надежде получить заветную "пальмовую ветвь", а также, чтобы покрасоваться в великолепных нарядах на красной дорожке.
Отметим, что одним из главных событий Каннского кинофестиваля в 2023 году — возвращение Джонни Деппа, который на несколько лет пропал с киноэкранов после скандального развода с Эмбер Херд. Также стоит добавить, что на красной дорожке 59-летний холостяк появился в шикарном костюме и в веселом настроении.
Помимо Деппа на красной дороже было немало стильных звезд. "Телеграф" собрал для вас топ самых красивых образов и нарядов с открытия Каннского кинофестиваля в 2023 году.
Ума Турман в Dior
Эль Феннинг в Alexander McQueen
Кэтрин Зета Джонс в Elie Saab
Наоми Кэмпбелл в Celine
Гелен Миррен в платье от Del Core
Фань Бинбин в Christopher Bu
Алессандра Амбросио в Elie Saab
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Памела Андерсон порадовала фанов редким публичным выходом. 55-летняя актриса продемонстрировала подтянутую фигуру в стильном наряде.