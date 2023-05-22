Дуа Ліпа вперше показала в Каннах нового бойфренда: старший за неї на 14 років (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1237
27-річна співачка прийшла на червону доріжку із 41-річним французьким режисером
Слідом за актрисою Сальмою Хайєк на червоній доріжці 76-го щорічного Каннського кінофестивалю з’явилася відома британська виконавиця Дуа Ліпа.
27-річна знаменитість прийшла на прем’єру фільму "Омар Ла Фрейз" не сама, а в компанії 41-річного французького кінорежисера Ромена Гавраса. Чоловік старший за свою обраницю на 14 років.
Для світського заходу Дуа Ліпа обрала відверту чорну сукню з високим вирізом на стегні. Своє вбрання співачка доповнила витонченими прикрасами та елегантними чорними босоніжками на шпильці.
Режисер одягнув чорний костюм, білу сорочку та чорну краватку. Закохана пара трималася за ручки, чим офіційно підтвердила романтичні стосунки.
Відомо, що ще у лютому цього року знаменитостей уперше запідозрили у романі. Вони неодноразово були разом помічені в Лондоні, Парижі.
Ромен Гаврас досяг популярності завдяки своїй роботі як режисер музичних кліпів та рекламних відеороликів за участю відомих артистів, включаючи M.I.A. та Майлі Сайрус, а також працював з такими престижними брендами, як Louis Vuitton та Dior. Крім того, він зняв кілька фільмів, високо оцінених критиками на провідних кінофестивалях.
Нагадаємо, що з 16 по 27 травня на Французькій Рів’єрі відбувається одна з найважливіших подій кіноіндустрії — 76-й Канський кінофестиваль. На відкриття з’їхалися знаменитості з усього світу. "Телеграф" писав раніше про найстильніші вбрання Кетрін Зети Джонс, Джонні Деппа, Уми Турман та інших акторів з червоної доріжки фестивалю.