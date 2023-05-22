Дуа Ліпа вперше показала в Каннах нового бойфренда: старший за неї на 14 років (фото)

27-річна співачка прийшла на червону доріжку із 41-річним французьким режисером

Слідом за актрисою Сальмою Хайєк на червоній доріжці 76-го щорічного Каннського кінофестивалю з’явилася відома британська виконавиця Дуа Ліпа.

27-річна знаменитість прийшла на прем’єру фільму "Омар Ла Фрейз" не сама, а в компанії 41-річного французького кінорежисера Ромена Гавраса. Чоловік старший за свою обраницю на 14 років.

Для світського заходу Дуа Ліпа обрала відверту чорну сукню з високим вирізом на стегні. Своє вбрання співачка доповнила витонченими прикрасами та елегантними чорними босоніжками на шпильці.

Фото: Getty Images

Режисер одягнув чорний костюм, білу сорочку та чорну краватку. Закохана пара трималася за ручки, чим офіційно підтвердила романтичні стосунки.

Відомо, що ще у лютому цього року знаменитостей уперше запідозрили у романі. Вони неодноразово були разом помічені в Лондоні, Парижі.

Фото: Getty Images

Ромен Гаврас досяг популярності завдяки своїй роботі як режисер музичних кліпів та рекламних відеороликів за участю відомих артистів, включаючи M.I.A. та Майлі Сайрус, а також працював з такими престижними брендами, як Louis Vuitton та Dior. Крім того, він зняв кілька фільмів, високо оцінених критиками на провідних кінофестивалях.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що з 16 по 27 травня на Французькій Рів’єрі відбувається одна з найважливіших подій кіноіндустрії — 76-й Канський кінофестиваль. На відкриття з’їхалися знаменитості з усього світу. "Телеграф" писав раніше про найстильніші вбрання Кетрін Зети Джонс, Джонні Деппа, Уми Турман та інших акторів з червоної доріжки фестивалю.