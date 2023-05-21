"Ми знайомі 22 роки": Ліза Глінська мило привітала коханого з річницею стосунків і показала спільні фото

Відомий кондитер у романтичних стосунках з чоловіком Максимом вже три роки

Переможниця другого сезону шоу "МастерШеф", український кулінар і ведуча Ліза Глінська привітала свого чоловіка, Максима Большакова, з річницею романтичних стосунків. Пара знайома вже 22 роки, але тільки минулого року закохані офіційно одружились.

Спільними кадрами з життя кондитер поділилась на офіційній сторінці в Інстаграмі 20 травня.

"Кохання моє @bolshakov3764 Сьогодні наш день! Ми знайомі 22 роки. Три з яких ми створили свій маленький, але такий великий світ! Ти моє життя!", — написала Ліза Глінська в посту.

Одружувалась пара у вишиванках

Що відомо про особисте життя Лізи Глінської

Для Лізи Глінської це вже другий шлюб. Раніше вона розповідала, як у 25 років втратила дитину, тоді і розлучилася з першим чоловіком.

Кулінар рідко ділиться у соцмережах спільними фото з Максимом. Відомо, що Большаков має сина від першого шлюбу. Пропозицію руки та серця Глінській чоловік зробив у червні 2021 року на відпочинку у Домінікані.

Додамо, що Ліза Глінська любить ділитись своїми рецептами з шанувальниками. Раніше кулінар розповіла, як приготувати картопляні зрази з грибами, а також викладала рецепт тертого яблучного пирога.