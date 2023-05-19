Концерт Віктора Павліка скасували у Німеччині через скандал зі спецперепусткою і його дружиною

"Невдалий жарт" Катерини Репяхової обернулася скандалом

У Німеччині скасували концерт українського співака Віктора Павліка, який потрапив із дружиною Катериною у скандал зі спецперепусткою на проїзд Південним мостом у Києві.

Концерт мав відбутися у Берліні для збирання коштів на дрони для ЗСУ 6 червня, повідомляє музикант Діана Янушкевич, яка займалася організацією концерту з 57-річним артистом.

"У звʼязку з обставинами, які мали місце в житті артиста 16-17 травня, організатори прийняли рішення відмінити концерт Віктора Павліка. Хто буде виступати на благодійному концерті 4.06, ми повідомимо пізніше", — написала Янушкевич у Фейсбуці.

Нагадаємо, що дружина Віктора Павліка, українська блогерка Катерина Репяхова опублікувала в Інстаграм відео, як вона зі своїм чоловіком їде Південним мостом у Києві, проїзд яким дозволено лише для спецтранспорту. При цьому на відео також видно, як Павлік дістає спеціальну перепустку та каже, що це подарунок для дружини.

Пізніше Павлік поспішив попросити вибачення і повідомив, що він шкодує про те, що сталося, а саму подію називав "невдалим жартом" дружини. Втім, коли ситуація набула розголосу, з артистом поспілкувалися поліцейські, а перепустку вилучили. Не зупинили вибачення Павліка й українців, які почали висловлювати своє обурення у мережі.