Журналіст та головний редактор видання "Новинарня" Дмитро Лиховій вказав на проблеми, які виявив скандал зі спецперепусткою у Павліка

Я зазвичай про таке не пишу, але хай тут повисять кілька локальних нотаток.

Це, звичайно, прекрасно, що поліція вилучила у Віктора Павліка спецперепустку для переїзду Південного мосту і їзди по Києву в комендантську годину.

Але в мене є питання не про Павліка і його 25-ту дружину, яких ми регулярно бачимо на Позняках, із ними й так все ясно.

1. Масова корупція та її толерування, а це нікуди не поділося.

Хтось же продав Павлікові спецперепустку? Хто? Чи чули ви про виявлення і притягнення до відповідальності тих, хто продає спецперепустки? Вони ж, б*т, підривають обороноздатність столиці!

2. Справедливість. Де вона?

Ну ок, транспорт критичної інфраструктури, силовики etc. Але, судячи з трафіку по Південному мосту, таких спецперепусток мажорам продано тищі. І не тільки мажорам. І не тільки продано. Чому пів міста з Осокорків і Позняків на Правий берег мусить їздити **енями (а перед Здолбунівською постійні затори), а пів міста можуть купити абонемент, і за це нічого не буде ні їм (крім Павліка), ні продавцям?

3. У чому станом на зараз оборонна доцільність перекриття Південного мосту для решти лохів, які ще не розжилися спецперепустками? Вона точно існує? Точно? Ну тоді давайте принаймні перезаснуємо спецперепустки, прикриємо цю годівничку у військовій і якій там ще адміністрації, усунемо мажорів. А якщо доцільність точно існує — навіщо спецперепустки продають тищам Павліків?

4. Коли можна буде відкрити Південний міст для всіх? Он уже ж замахнулися на святе — відкрили навіть другі виходи на станціях метро?!

Про комендантську годину я вже й не питаю, звикли, хоча сенс станом на зараз теж неочевидний.

P.S. Упереджуючи коментарі штабних військових: відчуття війни у киян і формування співпричетності до війни в Києві формується дещо в інші способи.

Джерело: Facebook Дмитро Лиховія