Скандал зі спецперепусткою Віктора Павліка: поліція відреагувала

"невинний" ролик дружини у соцмережах дорого коштує співаку

Відомий український співак та артист Віктор Павлік подарував своїй дружині Катерині Репяховій спеціальну перепустку на поїздки у комендантську годину. Ситуація набула розголосу, з Павликом поспілкувалися поліцейські, а перепустку вилучили

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві.

"За цим фактом відомості про подію були внесені до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції. Під час відпрацювання отриманої інформації правоохоронці поспілкувалися з власником автомобіля та жінкою і вилучили спецперепустку", — йдеться у повідомленні.

Зі співаком провели бесіду

Також поліцейські нагадали подружжю, що фіксувати та розповсюджувати інформацію про об'єкти стратегічного значення у період воєнного стану заборонено.

Нагадаємо, Катерина Репяхова опублікувала відео, як вона з Павліком їде Південним мостом у Києві, проїзд яким дозволено лише для спецтранспорту. При цьому співак дістає спеціальну перепустку та каже, що це подарунок для дружини.

Проїзд Південним мостом був закритий 22 червня 2022 року. За словами міської адміністрації, наразі проїзд мостом можливий лише для спеціального транспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спецперепустками.

Як розповідав "Телеграф", Павлік одразу ж спробував виправдатися за те, що сталося. Він заявив, що шкодує про те, що трапилося, а сам інцидент назвав "невдалим жартом" дружини. Співак додав, що це його спецперепустка, оскільки він часто дає благодійні концерти для бійців ЗСУ, а тому не завжди має можливість повернутися додому до введення комендантської години.