В хіджабі: молода дружина Віктора Павліка показала архівне фото з колишнім (фото)

В минулому Катерина Репяхова нібито прийняла іслам

Українська блогерка і концертний директор Катерина Павлік, яка нещодавно збільшила губи і зробила ринопластику, показала архівне фото з колишнім хлопцем, з яким дівчина зустрічалась ще до стосунків з відомим співаком Віктором Павліком.

У сторіз Інстаграму блогерка на прохання своїх підписників виклала знімок, на якому вона зображена у хіджабі. "Тільки така є фотографія в телефоні", — підписала фото Катерина.

У 2019 році колишня дружина самого артиста Лариса Созаєва розповіла, що за її інформацією Репяхова раніше зустрічалася з мусульманином і прийняла іслам, потім деякий час жила з китайцем, і після розставання закрутила роман з Павліком, який старший за неї на 28 років.

У грудні минулого року Репяхова розповідала, що знаходилась у минулих стосунках протягом п'яти років. З хлопцем вона зустрічалась з 9 класу до 2 курсу університету. Невідомо, чи саме заради цих стосунків блогерка наважилась стати мусульманкою.

Нагадаємо, що Віктор Павлік та Катерина Репяхова одружились у травні 2020 року. А в січні 2021-ого Репяхова оголосила, що чекає на дитину. Малюк з’явився на світ у червні. У лютому молода матуся показала, як зараз виглядає її спільний з Віктором Павліком син Михайло.

На днях Катерина Павлік розповіла своїм шанувальникам, скільки заробляє в Інстаграмі. Завдяки різним рекламним інтеграціям дівчина приносить до сімейного бюджету чималу суму.